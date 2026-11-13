Roborock Saros 10R a 499,99 euro su Amazon: sconto del 67%

Il prezzo di Roborock Saros 10R crolla su Amazon e passa da 1499,99 euro a 499,99 euro, con uno sconto del 67% che rende accessibile uno dei modelli più avanzati mai realizzati dal marchio cinese. Si tratta di un robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia altissima, capace di infilarsi sotto i mobili grazie a un profilo di appena 7,98 centimetri e di affrontare sporco e ostacoli sfruttando l’intelligenza artificiale.

Un taglio del genere su un flagship non si vede spesso. Così un dispositivo pensato per chi era disposto a spendere oltre 1400 euro diventa di colpo uno degli affari tecnologici più interessanti del momento, alla portata di molti più portafogli e senza perdere nessuna delle funzioni che lo collocano al vertice della gamma.

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Un design ultrasottile che non sacrifica la potenza

Il vero punto di forza di Saros 10R è proprio lo spessore ridotto, studiato per raggiungere zone della casa che gli altri robot di solito lasciano perdere. Per ottenere questo risultato Roborock ha abbandonato la classica torretta LiDAR sporgente e ha scelto lo StarSight Autonomous System 2.0. Il sistema unisce LiDAR e navigazione 3D Time of Flight a una telecamera RGB, così il robot riconosce gli ostacoli e li aggira prima di andarci a sbattere contro.

Sul fronte della pulizia i numeri sono importanti. L’aspirazione HyperForce arriva a 22.000 Pa, mentre il telaio AdaptiLift permette di superare dislivelli fino a 4 centimetri e solleva in automatico moci e spazzole quando il robot passa sui tappeti. Contro i capelli e i peli che tendono ad aggrovigliarsi c’è un sistema antigroviglio che sfrutta la spazzola DuoDivide insieme alla spazzola laterale FlexiArm Riser.

Per i pavimenti entra in gioco un doppio mop rotante che gira a 200 rpm. I panni si possono sganciare quando bisogna affrontare tappeti a pelo alto e sono montati su un braccio articolato che arriva fin dentro gli angoli. Completa il quadro la stazione multifunzionale 10 in 1, che lava i moci a 80°C e si occupa di autosvuotamento, asciugatura e dosaggio automatico del detergente. La batteria garantisce invece un’autonomia fino a 192 minuti, più che sufficiente anche per abitazioni piuttosto grandi.

Le prove sul campo promuovono in pieno il rilevamento degli ostacoli, valutato 9 su 10 con zero episodi in cui il robot ha inghiottito oggetti, e apprezzano anche la silenziosità durante il lavoro. Le uniche note meno positive riguardano qualche incertezza davanti a ostacoli molto sottili e la comparsa occasionale di aloni sui pavimenti scuri. Nel complesso resta un prodotto completo, pensato per chi vuole smettere di occuparsi a mano della pulizia di casa.

Mille euro risparmiati e un detergente in regalo

L’offerta non lascia spazio a dubbi. Roborock Saros 10R scende da 1499,99 euro a 499,99 euro su Amazon e lo sconto del 67% si traduce in un risparmio netto di ben 1000 euro. Un’occasione simile su un prodotto di questa categoria resta rara e porta il robot a una cifra molto più vicina alle possibilità di tanti acquirenti, mantenendo intatte tutte le caratteristiche da top di gamma.

C’è anche un piccolo extra da non sottovalutare. Aggiungendo al carrello il detergente abbinato alla promozione lo si porta a casa gratuitamente, un bonus utile per completare fin da subito la dotazione del robot e sfruttare al meglio la stazione di lavaggio con il dosaggio automatico.

Fonte: TecnoAndroid