Tesla Roadster, Porsche boccia lo show: la frecciata di Leiters

Mentre l’amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna, applaudiva il debutto della nuova Tesla Roadster definendola un esempio di innovazione coraggiosa per un settore ormai maturo, in Porsche hanno preferito mantenere i piedi per terra. Il numero uno del marchio tedesco, Michael Leiters, non ha affatto gradito le trovate di marketing della Casa americana e lo ha fatto capire senza troppi giri di parole. Secondo la sua lettura, per quanto spettacolari siano le ultime presentazioni delle auto elettriche di Elon Musk, nel concreto non offrirebbero più quelle soluzioni produttive che in passato avevano fatto la differenza. Un caso emblematico resta il Cybertruck, il pick up annunciato come un mezzo capace di stravolgere il mercato green e poi rivelatosi uno dei flop più clamorosi della storia recente. A differenza del rivale californiano, Porsche vuole puntare sull’innovazione tecnologica e non sulle presentazioni appariscenti.

La frecciata di Leiters e lo show della Roadster

Chi ha seguito da vicino gli eventi avrà notato un dettaglio non da poco. Il lancio della nuova sportiva di Tesla sembra aver avuto lo scopo di oscurare la Mission S, il concept svelato da Porsche appena poche ore prima. Per stupire gli appassionati Musk ha messo in piedi un vero spettacolo pirotecnico, arrivando a far compiere alla Roadster un salto mortale in volo. Una scelta che a Zuffenhausen non è passata inosservata. Il vertice del marchio ha chiarito la propria posizione con una bordata indirizzata alla concorrenza, spiegando che Porsche intende “evitare completamente qualsiasi tipo di effetto speciale e spettacolo”.

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Il messaggio, neanche troppo velato, lascia intendere quanto sia ancora poco tangibile l’innovazione promessa da Musk sulla sua sportiva a batteria. Per Leiters i costruttori dovrebbero concentrarsi su soluzioni accessibili e con un impatto reale sul futuro, mettendo da parte la messinscena. Il manager ha poi aggiunto che non esiste un interesse concreto a competere con Tesla. E qui sta forse il punto più interessante, perché in passato Porsche con la sua gamma elettrica si era misurata apertamente con i marchi che proponevano veicoli all’avanguardia, ma oggi lo scenario appare cambiato.

Dopo anni di attesa la Roadster è stata comunque la protagonista assoluta dell’autunno e ha finito per ridimensionare i progetti degli avversari. L’acrobazia della sportiva americana è stata resa possibile da propulsori ad aria compressa sviluppati con il contributo degli ingegneri di SpaceX. Un’anteprima suggestiva, certo, che però mette Tesla davanti a molto da dimostrare e altrettanto da perdere. Dopo i buchi nei conti provocati dalle vendite del Cybertruck rimaste ben sotto le attese, Musk non può concedersi passi falsi. Eppure il costruttore californiano non ha ancora comunicato né i prezzi né un calendario di produzione preciso per la nuova Roadster.

Due visioni opposte del futuro sportivo

Dall’altra parte c’è una Porsche che sembra intenzionata a ritrovare i fasti di un tempo, e la Mission S ne è la prova più evidente. Il concept getta le basi stilistiche delle sportive che verranno, recuperando gli elementi che da sempre compongono il DNA del marchio. Tornano i classici parafanghi torpedo, l’iconica linea del tetto flyline che scende senza interruzioni verso la coda e un rapporto tra larghezza e altezza studiato con cura. Secondo Leiters la risposta dei potenziali clienti è stata “travolgente”.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG ha voluto chiarire anche il ruolo che il progetto avrà nella gamma. “La Mission S offre un’anteprima delle idee e delle caratteristiche di design che plasmeranno Porsche nei prossimi anni” ha dichiarato il manager. “Allo stesso tempo la Mission S rappresenta una piattaforma per supercar a motore centrale posizionata al di sopra della 911, non come un’hypercar unica nel suo genere, ma come un’aggiunta permanente e versatile alla nostra offerta per i clienti”.

Fonte: TecnoAndroid