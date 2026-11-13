Jensen Huang, il board di Nvidia valuterebbe il licenziamento

Il consiglio di amministrazione di Nvidia starebbe preparando il licenziamento di Jensen Huang, l’amministratore delegato dell’azienda. La decisione arriverebbe dopo la notizia di una seconda presunta relazione extraconiugale, emersa a pochi giorni di distanza da un’altra ammissione dello stesso Huang: quella di una relazione con una donna sospettata di essere una spia cinese. In poco tempo la posizione del numero uno del colosso dei chip è diventata molto fragile. I vertici della società si troverebbero ora davanti a una scelta che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata impensabile.

Secondo le informazioni circolate, la seconda relazione avrebbe coinvolto una dirigente che risponde direttamente a Huang. Si tratta di Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario. Il dettaglio pesa parecchio, perché in questo caso non si parla soltanto della sfera privata di un manager. Entra in gioco anche il rapporto gerarchico tra due figure di primo piano della stessa azienda.

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Il consiglio di amministrazione di Nvidia verso una decisione

Il board di Nvidia si riunirebbe già in giornata per valutare il futuro di Huang all’interno del gruppo. I tempi sono quindi strettissimi, e la rapidità con cui i vertici si stanno muovendo racconta da sola la gravità della situazione. Una riunione convocata così in fretta, a ridosso di due vicende personali finite sotto i riflettori nel giro di pochi giorni, lascia intendere che l’ipotesi di un’uscita del CEO sia tutt’altro che remota.

Al momento Nvidia non ha risposto subito alle richieste di commento. Non ci sono dunque dichiarazioni ufficiali da parte della società, né conferme o smentite sulle indiscrezioni che riguardano il suo amministratore delegato. Il silenzio dell’azienda, almeno per ora, lascia aperti tutti gli scenari. Spetterà proprio al consiglio di amministrazione stabilire se Huang potrà restare al suo posto oppure se la sua esperienza alla guida del gruppo si chiuderà qui.

Le due relazioni e il nodo della dirigente

La vicenda si è sviluppata in due tempi. Prima è arrivata l’ammissione dello stesso Huang riguardo a una relazione con una donna accusata di essere una spia al servizio della Cina, un elemento che già di per sé aveva sollevato più di qualche interrogativo. Poi, pochi giorni dopo, è emersa la notizia di un secondo legame, questa volta con una manager interna all’azienda.

È proprio questo secondo episodio a complicare ulteriormente il quadro. Kimberly Powell ricopre il ruolo di vicepresidente per l’area sanità e, stando a quanto emerso, riporta direttamente all’amministratore delegato. Una relazione tra un capo e una persona che dipende da lui all’interno della stessa struttura tocca questioni delicate che vanno ben oltre il gossip. Sia Huang sia Powell, inoltre, sono sposati.

La combinazione dei due casi, uno legato a possibili implicazioni di spionaggio e l’altro a un rapporto con una sottoposta, ha messo il consiglio di amministrazione di Nvidia nella condizione di dover intervenire. La riunione dei vertici è attesa a breve e da lì dovrebbe arrivare la decisione sul destino di Jensen Huang alla guida dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid