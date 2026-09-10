Volkswagen ID. Polo, boom di ordini: attesa di dieci mesi

Volkswagen ID. Polo ha fatto il pieno di ordini in pochissime settimane, al punto che chi si presenta oggi in concessionaria si sente dire che la prima tranche è esaurita e che servirà attendere almeno dieci mesi. Presentata il 29 aprile 2026, la compatta elettrica tedesca inaugura il ritorno ai nomi storici per la gamma a batteria del marchio, ma soprattutto si è trasformata in un caso commerciale che nessuno, dentro Wolfsburg, si aspettava con questi numeri.

La produzione è partita ufficialmente il 3 giugno e le prime consegne sono in calendario entro la fine dell’anno. Nel frattempo la rete di vendita ha già raccolto oltre 30.000 ordini, una cifra che ha messo in difficoltà la catena produttiva. La stessa Volkswagen ha confermato che l’impennata delle richieste sta generando ritardi inevitabili, con tempi di attesa saliti appunto a un minimo di dieci mesi. Tradotto: chi firma adesso rischia di ricevere la vettura a stagione ampiamente cambiata.

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Batterie, potenze e la versione GTI che accende la gamma

Sotto la carrozzeria debutta la nuova architettura a trazione anteriore pensata per le compatte a batteria del Gruppo, una piattaforma che permette di lavorare su più livelli di potenza e su due tagli di accumulatore. La versione di accesso, chiamata Trend, mette a disposizione 116 CV e 290 Nm di coppia, con un pacco batterie da 37 kWh che dichiara fino a 320 chilometri nel ciclo WLTP. Numeri onesti per un uso urbano ed extraurbano, senza pretese da viaggio lungo.

Salendo si trova Life, che mantiene la batteria da 37 kWh ma porta la potenza a 135 CV con 219 Nm. Qui però si apre l’opzione più interessante, il modulo da 52 kWh, che spinge l’autonomia fino a 452 chilometri, il valore migliore di tutta la famiglia. L’allestimento Style è il più ricco e si può abbinare a entrambe le batterie, con un motore da 211 CV e 290 Nm.

Poi c’è la variante sportiva, la GTI, che eredita una sigla pesantissima nella storia del marchio. Dichiara 226 CV con coppia sempre a quota 290 Nm ed è la più veloce del gruppo, capace di completare lo scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Non è un mostro di potenza, ma per una compatta elettrica di questa fascia il dato ha il suo peso.

Prezzi accessibili e la partita con le elettriche cinesi

Il listino europeo di ID. Polo parte da 24.900 euro, una soglia che spiega buona parte dell’entusiasmo. La domanda di auto elettriche sotto i 25.000 euro è cresciuta molto più in fretta di quanto le case avessero previsto, e Volkswagen non è l’unica a trovarsi con l’acqua alla gola. Anche i modelli cugini costruiti sulla stessa base tecnica, cioè Skoda Epiq e Cupra Raval, stanno registrando un boom di prenotazioni.

Il segnale è abbastanza leggibile: la clientela europea cercava da tempo vetture a batteria dal prezzo abbordabile e non necessariamente di produzione cinese. Quando finalmente l’offerta si è materializzata, la reazione è stata immediata e piuttosto rumorosa.

Dove nasce ID. Polo e quali mercati la vedranno

La produzione della compatta è stata affidata allo stabilimento spagnolo di Martorell, dove le linee di montaggio sono condivise proprio con Skoda Epiq e Cupra Raval, modelli collocati nella medesima fascia di prezzo. Una convivenza che aiuta sui costi ma che, in una fase di domanda così sostenuta, complica ulteriormente la gestione delle priorità produttive.

Fuori dall’Unione Europea, ID. Polo verrà commercializzata anche in Cina e in Australia. Gli Stati Uniti invece restano fuori dai piani, almeno per ora, e non è prevista alcuna importazione del modello sul mercato americano.