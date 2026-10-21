Volkswagen ID. Cross 37 kWh: 324 km e ricarica rapida di serie

La gamma di Volkswagen ID. Cross si allarga con una nuova variante dotata di batteria da 37 kWh, pensata per rendere il crossover elettrico della casa tedesca più accessibile a un pubblico ampio. Il modello era in rampa di lancio dallo scorso luglio con il solo modulo da 52 kWh e adesso Volkswagen affianca a listino un taglio più compatto. L’obiettivo è piuttosto chiaro e va in due direzioni precise: abbassare la soglia d’ingresso economica e ridurre i costi d’esercizio che pesano sulla gestione di tutti i giorni.

Si tratta di una mossa che estende il raggio d’azione della ID. Cross verso chi cerca un’auto a zero emissioni senza dover per forza puntare sulla capacità più alta disponibile. Meno chilowattora sotto il pianale, quindi, ma con una logica ben definita che emerge con chiarezza guardando i dati tecnici e il modo in cui la vettura è stata impostata per l’utilizzo concreto.

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Autonomia e ricarica rapida su misura per la quotidianità

Credits: TecnoAndroid

Scheda tecnica alla mano, i numeri della nuova versione rispondono in modo convincente alle esigenze reali di chi si sposta ogni giorno. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva a 324 chilometri, una percorrenza che si adatta bene agli spostamenti abituali e che va letta proprio in quest’ottica, cioè quella di un mezzo pensato per la routine più che per i lunghi viaggi.

Sul fronte dei rifornimenti c’è un elemento che fa la differenza. La ricarica rapida in corrente continua (DC) è offerta di serie e consente di passare dallo 0 all’80% in circa 23 minuti. Una sosta breve, insomma, che rende la batteria più piccola meno penalizzante di quanto si potrebbe immaginare leggendo soltanto il dato della capacità. Il fatto che questa funzione sia inclusa senza costi aggiuntivi rappresenta poi un punto a favore non trascurabile.

La ricetta è quella classica, cucita addosso alla città e al tragitto casa lavoro del pendolare. Eppure il crossover di Wolfsburg non sfigura nemmeno quando la strada si fa più scorrevole, grazie a una velocità massima di 160 km/h che permette di affrontare anche i tratti veloci con una certa disinvoltura.

Abitacolo, dotazioni e assistenza alla guida

Se il pacco batterie si riduce, l’impostazione generale dell’auto resta invece quella di sempre. La Volkswagen ID. Cross conserva le sue forme da crossover compatto e un ambiente interno che punta su spazio, schermi generosi e semplicità d’uso. Nessuna rinuncia, dunque, sul piano della praticità a bordo rispetto alla variante con l’accumulatore più capiente.

La gamma parte dall’allestimento Trend, che mette già sul piatto una dotazione piuttosto completa. Di serie ci sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il cosiddetto Park Distance Control, insieme alla connettività App Connect che consente di collegare lo smartphone al sistema della vettura. Chi desidera qualcosa in più può orientarsi sulle versioni Life e Style, che arricchiscono l’abitacolo con dettagli di comfort e tecnologia presi in prestito anche da categorie superiori.

Tra gli optional più interessanti spicca il Connected Travel Assist, un sistema che analizza i dati di rete per anticipare le reazioni dell’auto durante la guida assistita. In questo modo la vettura riesce a gestire con maggiore prontezza le situazioni che si presentano lungo il percorso, invece di limitarsi a reagire all’ultimo momento.

Accanto a questa tecnologia trovano posto elementi tipici della fascia alta, che fino a poco tempo fa difficilmente si sarebbero immaginati su un crossover di queste dimensioni. Si va dall’impianto audio firmato Harman Kardon al tetto panoramico, fino ai sedili a regolazione elettrica a 12 vie con funzione massaggio integrata.

Fonte: TecnoAndroid