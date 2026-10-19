HBO Max: la serie sull’antica Roma per chi ama Il Gladiatore

Chi ha amato Il Gladiatore con Russell Crowe trova oggi su HBO Max una serie capace di riportare in vita lo stesso fascino, con un approccio però molto più attento alla verità dei fatti. Si tratta di una serie HBO arrivata prima de Il Trono di Spade, che propone un’immersione affascinante e realistica nell’antica Roma e che merita di essere riscoperta adesso, comodamente in streaming. Come si chiama? Rome.

Il punto di partenza è quasi obbligato. Quando si parla di gladiatori, legioni e imperatori, il pensiero corre subito al film di Ridley Scott, diventato col tempo un riferimento per un’intera generazione di spettatori. Ed è proprio da lì che conviene partire per capire perché questa produzione possa piacere tanto agli appassionati del genere.

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Il Gladiatore e il mito della Roma da grande schermo

Il kolossal di Ridley Scott ha avuto un merito enorme. Ha contribuito a rendere ancora più magnifica l’antica Roma agli occhi del pubblico, restituendo l’immagine di una civiltà imponente, fatta di arene gremite, battaglie spettacolari e intrighi di potere. Una storia che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo e che ancora oggi viene rivista con piacere da chi ama le grandi epopee.

C’è però un dettaglio che gli storici non hanno mai mancato di sottolineare. Il film si è preso diverse libertà rispetto alla realtà storica, forse anche troppe secondo molti. La sceneggiatura ha piegato eventi e personaggi alle esigenze del racconto, privilegiando l’emozione e lo spettacolo rispetto alla precisione. Una scelta legittima per il cinema, che punta a coinvolgere prima ancora che a documentare, ma che lascia inevitabilmente un po’ di spazio a chi cerca qualcosa di più fedele. Ed è esattamente in quello spazio che si inserisce Rome disponibile su HBO Max. Chi ha apprezzato l’atmosfera de Il Gladiatore ma vorrebbe un ritratto più credibile della vita nella capitale dell’impero ha qui un’alternativa interessante.

Una serie HBO che ha aperto la strada a Il Trono di Spade

La particolarità di questa serie HBO sta anche nel suo posto all’interno della storia della televisione. È arrivata prima de Il Trono di Spade, il fenomeno che avrebbe poi cambiato il modo di raccontare saghe epiche sul piccolo schermo, e per certi versi ne ha anticipato lo spirito. Ambizione produttiva, intrecci politici e attenzione ai dettagli erano già lì, in una fase in cui le serie in costume non godevano ancora della popolarità attuale.

A distinguerla è soprattutto il taglio realistico. Al posto di una Roma idealizzata e scintillante, lo spettatore si trova immerso in una città più concreta e autentica, dove la ricostruzione storica non resta sullo sfondo ma diventa parte integrante del racconto. Un’esperienza diversa rispetto a quella offerta dal film con Russell Crowe, meno legata al gesto eroico del singolo e più interessata a mostrare come funzionava davvero quel mondo.

Proprio per questo la produzione rappresenta un ottimo complemento per chi conosce a memoria le scene più celebri del film di Ridley Scott. Da una parte la grandiosità del cinema, dall’altra la profondità di un racconto seriale che ha il tempo di soffermarsi su personaggi, ambienti e dinamiche sociali. Oggi Rome è quindi disponibile in streaming su HBO Max, pronto per essere scoperto da chi non lo ha mai visto o rivisto da chi lo ricorda come una delle prime grandi produzioni ambientate nell’antica Roma pensate per la televisione.

Fonte: TecnoAndroid