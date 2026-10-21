WhatsApp su iPhone prepara il browser interno per tutti i link

Su WhatsApp su iPhone potrebbe presto arrivare una novità pensata per chi passa buona parte della giornata tra una conversazione e l’altra. L’app di messaggistica starebbe lavorando per permettere di aprire i link esterni senza uscire dall’app, così da restare all’interno dell’ambiente di WhatsApp anche quando qualcuno condivide un collegamento in chat. Un cambiamento che sulla carta sembra piccolo ma che tocca uno dei gesti più frequenti in assoluto, cioè toccare un indirizzo web ricevuto da un amico, un collega o un gruppo.

Oggi il percorso è abbastanza noto a chiunque usi il servizio. Si tocca il collegamento e si viene portati fuori, in un’altra applicazione, per poi dover tornare indietro e riprendere il filo della conversazione. Con la funzione in sviluppo invece la pagina si aprirebbe direttamente in un browser integrato, senza abbandonare la finestra della chat. Praticamente il contenuto verrebbe mostrato dentro WhatsApp e, una volta finita la lettura, basterebbe chiuderlo per ritrovarsi esattamente dove si era rimasti.

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Dai link aziendali a tutti i collegamenti condivisi

L’idea non nasce dal nulla. Già l’anno scorso WhatsApp aveva introdotto la possibilità di aprire i link aziendali proprio all’interno del browser dell’app. Si trattava però di un ambito circoscritto, legato ai collegamenti condivisi dalle attività commerciali che usano la piattaforma per comunicare con i propri clienti. In quel caso l’obiettivo era rendere più fluido il rapporto tra utenti e aziende, evitando passaggi continui da un’applicazione all’altra durante una richiesta di informazioni o un acquisto.

Adesso il passo successivo sembra essere quello di estendere la funzione a qualsiasi link condiviso nelle chat. Non più soltanto i messaggi provenienti dagli account business quindi, ma anche gli articoli girati da un parente, i video segnalati in un gruppo o le pagine inviate durante una conversazione privata. In pratica lo stesso meccanismo già sperimentato con le aziende verrebbe allargato all’intera esperienza di messaggistica, rendendo il browser interno uno strumento di uso quotidiano e non più una soluzione riservata a pochi casi specifici.

Cosa cambia per chi usa l’app su iPhone

Per gli utenti iPhone la differenza si noterebbe soprattutto nella continuità. Restare dentro l’app significa non perdere di vista la chat da cui è partito tutto, un dettaglio che diventa rilevante quando si stanno seguendo più conversazioni contemporaneamente o quando si vuole rispondere subito dopo aver dato un’occhiata a un contenuto. Il passaggio tra lettura e risposta diventerebbe più rapido, senza la sensazione di essere stati trascinati altrove.

Al momento comunque si parla di una funzione ancora in fase di lavorazione. Il servizio di messaggistica non ha comunicato tempi precisi né modalità di rilascio, e le indicazioni disponibili parlano di un’estensione su cui WhatsApp starebbe lavorando. Non è chiaro nemmeno se l’apertura nel browser interno sarà automatica oppure lasciata alla scelta dell’utente. Quello che emerge è la direzione intrapresa, cioè portare a tutti i collegamenti condivisi nelle conversazioni la stessa modalità già introdotta l’anno scorso per i link delle aziende.

Fonte: TecnoAndroid