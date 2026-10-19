Plenitude, abbonamenti di ricarica fino a 200 kWh al mese

Plenitude ha deciso di portare nel mondo della ricarica dell’auto elettrica una formula che molti conoscono già grazie alle piattaforme streaming e agli operatori telefonici. Dal 1° ottobre 2026 arrivano infatti gli abbonamenti mensili su misura, tre piani con un canone fisso e un pacchetto di kWh già definito, pensati per abitudini di guida e di rifornimento molto diverse tra loro.

L’idea nasce da un problema concreto, ben noto a chi viaggia a batteria. Sulla rete pubblica il costo della ricarica resta la voce di spesa più difficile da tenere sotto controllo, tra tariffe che cambiano da un operatore all’altro, prezzi al kWh legati alla potenza della colonnina, costi di attivazione della sessione e abbonamenti di interoperabilità. Sapere quanto si è davvero speso a fine mese per ricaricare fuori casa diventa quindi sempre più importante, e la proposta dell’azienda punta tutto su un importo stabile e su nessuna sorpresa.

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Come funzionano i piani di Plenitude On The Road

Tutto passa dall’app Plenitude On The Road. Si sceglie il piano, si paga il canone e si ottiene il proprio pacchetto di energia da usare sulle colonnine della rete Plenitude e, a seconda dell’opzione, anche su quelle di operatori terzi interoperabili. Il rinnovo scatta in automatico ogni mese, mentre la disdetta è possibile in qualsiasi momento. Per aderire servono però alcuni requisiti, cioè essere clienti registrati all’app, aver indicato l’Italia come “Paese prevalente di ricarica” e avere un profilo di fatturazione privato.

Il piano base è dedicato a chi si muove soprattutto in città e sulle tratte brevi. Comprende 100 kWh al mese utilizzabili sulle colonnine Quick della sola rete Plenitude On The Road. Per chi possiede un’auto con autonomia media, ricarica a casa la sera e ha bisogno ogni tanto di un’integrazione durante la giornata, rappresenta la soluzione più economica e lineare.

Salendo di livello si trova il piano intermedio, pensato per chi percorre distanze più impegnative e vuole accedere anche alla ricarica rapida. I kWh mensili diventano 150 e la copertura si estende alle colonnine Quick, Fast e Ultrafast, sempre all’interno del circuito Plenitude. Più energia disponibile e più flessibilità sul tipo di stazione lo rendono adatto al pendolare che macina chilometri o a chi sfrutta la vettura elettrica anche per le gite del fine settimana.

Chiude la gamma il piano più completo, rivolto ai grandi viaggiatori e a chi non vuole limiti. Include 200 kWh al mese e funziona su tutte le colonnine Plenitude On The Road in ogni modalità, ma anche presso le infrastrutture di operatori terzi interoperabili presenti in Italia e nella Repubblica di San Marino. Un solo abbonamento, insomma, per una rete vastissima.

Oltre ai numeri, il punto di forza sta nella prevedibilità della spesa. Conoscere fin dall’inizio del mese quanto si spenderà per ricaricare permette di pianificare meglio gli spostamenti e di gestire il rifornimento in modo più ordinato, partendo da un piano scelto in base alle proprie abitudini reali.

Il concorso a premi con 3.000 voucher

Chi sottoscrive o rinnova un abbonamento tra il 1° ottobre 2026 e l’11 gennaio 2027 partecipa anche a un concorso a premi con 3.000 voucher in palio, per un montepremi complessivo di 450.000 euro. L’iniziativa è suddivisa in tre fasi, ciascuna con un’estrazione da 1.000 vincitori. La prima riguarda gli acquisti di ottobre, la seconda gli acquisti e i rinnovi di novembre, la terza quelli effettuati dal 1° dicembre 2026 all’11 gennaio 2027.

Il premio consiste in un voucher pari al valore di una mensilità dell’abbonamento acquistato o rinnovato, da utilizzare per pagare il mese successivo. Chi ad esempio ha attivato il piano Fast Road da 83 euro al mese e risulta tra i vincitori, il mese dopo ricarica gratis. La partecipazione è automatica e nell’intero periodo si può vincere un solo premio. La prima estrazione si terrà entro il 4 dicembre 2026, la seconda entro il 15 gennaio 2027 e la terza entro il 12 febbraio 2027.

Fonte: TecnoAndroid