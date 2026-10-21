American Horror Story 14 è ufficiale, rinnovo prima del finale

American Horror Story avrà una quattordicesima stagione. Il network FX ha ufficializzato il rinnovo della serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk in un momento piuttosto particolare, cioè a una sola settimana dal debutto del finale della tredicesima stagione. Un tempismo che ha colto di sorpresa buona parte del pubblico, ancora concentrato sugli ultimi episodi del ciclo in corso e sul modo in cui la storia arriverà alla sua chiusura.

La scelta di annunciare il futuro dello show proprio adesso non sembra affatto casuale. Invece di lasciare gli spettatori con il dubbio su cosa accadrà dopo, il canale ha deciso di sciogliere subito ogni incertezza e di trasformare l’attesa per l’ultimo episodio in una specie di festa anticipata. Per chi segue American Horror Story da anni la notizia ha il sapore di un vero regalo, arrivato quando nessuno se lo aspettava davvero.

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American Horror Story 14: un rinnovo annunciato prima del gran finale

Di solito le decisioni sul destino di una serie arrivano a stagione conclusa, magari dopo aver valutato con calma la risposta del pubblico. Questa volta FX ha preferito muoversi in anticipo, confermando la quattordicesima stagione mentre il finale di American Horror Story 13 è ancora alle porte. Una mossa che dice parecchio sulla fiducia che il network ripone in un titolo capace di restare in piedi così a lungo, cosa tutt’altro che scontata nel panorama televisivo di oggi.

Per i fan il risultato pratico è semplice. Potranno godersi l’ultimo appuntamento della tredicesima stagione sapendo già che il viaggio non finisce lì e che ci sarà un nuovo capitolo da scoprire. Niente ansia da cancellazione, niente settimane passate a chiedersi se lo show avrà un seguito. Il rinnovo toglie di mezzo qualsiasi dubbio e permette di vivere il finale con uno spirito diverso, più leggero.

La formula antologica che regge da tredici stagioni

Gran parte della longevità dello show si spiega con la sua natura di serie antologica. Ogni stagione racconta una vicenda a sé, con un proprio tema e una propria ambientazione, e questo consente agli autori di ripartire ogni volta quasi da zero. È proprio questa libertà ad aver permesso a Ryan Murphy e Brad Falchuk di esplorare territori molto diversi dell’horror senza mai restare intrappolati in una sola trama da tirare avanti all’infinito.

Ed è anche il motivo per cui l’annuncio della quattordicesima stagione genera curiosità più che semplice soddisfazione. Con un formato del genere ogni nuovo ciclo rappresenta un salto nel vuoto, una storia completamente inedita che il pubblico non può prevedere. Per ora FX si è limitato a confermare che American Horror Story andrà avanti, senza aggiungere altri elementi sul nuovo capitolo.

Nel frattempo l’attenzione resta puntata sul prossimo appuntamento in calendario. Il finale della tredicesima stagione debutterà tra una settimana e sarà l’ultimo tassello del ciclo attuale prima che la serie antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk passi ufficialmente alla sua quattordicesima stagione.

Fonte: TecnoAndroid