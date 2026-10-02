Volantino RisparmioCasa: forno a 29,90 euro e lavatrice Candy

Il nuovo volantino RisparmioCasa porta nei negozi una lunga serie di Sottoprezzi pensati per chi ha bisogno di rinnovare qualcosa tra le mura domestiche, dai prodotti per la casa fino a piccoli e grandi elettrodomestici di ogni tipo. Le promozioni restano valide fino all’11 ottobre e riguardano i punti vendita aderenti, con proposte che spaziano dalla cucina al bucato, passando per televisori, cuffie e perfino un accessorio curioso per smartphone. Qui sotto una selezione delle offerte che meritano più attenzione, divise per categoria così da orientarsi meglio tra le pagine.

Forno, friggitrice ad aria e lavatrice Candy tra i Sottoprezzi più convenienti

Chi cerca qualcosa per la cucina trova nel volantino un forno elettrico ventilato proposto a soli 29,90 euro. Non si tratta di un modello minimale, perché offre una capacità di 22 litri e una potenza di 1390 W, con timer, doppie porte in vetro e luce interna per controllare la cottura senza aprire lo sportello. Una soluzione pratica per chi non ha spazio per un forno tradizionale oppure vuole un apparecchio di supporto per le preparazioni veloci.

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Sempre in ambito cucina spicca la friggitrice ad aria da 6,5 litri, venduta a 39,90 euro. Il prezzo è decisamente interessante considerando il display touch e il ricettario incluso nella confezione, utile soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di elettrodomestico e ha bisogno di qualche idea da cui partire.

Passando all’artiglieria pesante, il volantino RisparmioCasa mette in evidenza la lavatrice Candy a 199 euro. La capacità di carico arriva a 7 chili e i programmi di lavaggio disponibili sono 16, un numero che copre praticamente tutte le esigenze di una famiglia, dai capi delicati ai cicli più intensi.

Google TV Seleco da 43 e 50 pollici e decoder digitale terrestre

Anche il capitolo televisori riserva sorprese. La Google TV Seleco da 43 pollici con risoluzione FHD e design frameless costa 199 euro e supporta tutte le principali piattaforme di streaming, quindi basta collegarla alla rete per avere a portata di telecomando film, serie e contenuti on demand.

Per chi preferisce uno schermo più generoso c’è la versione da 50 pollici a 249 euro. Anche in questo caso il sistema è Google TV con cornici ridotte al minimo, ma la risoluzione sale a UHD, così da godersi i programmi preferiti con una qualità d’immagine molto elevata. Cinquanta euro di differenza separano i due modelli, un dettaglio da tenere presente al momento della scelta. Tra le offerte compare poi il decoder digitale terrestre HD a 14,90 euro. È pensato per chi possiede un televisore non compatibile con i nuovi standard di trasmissione e vuole continuare a vedere i canali senza dover sostituire l’intero apparecchio.

Cuffie Bluetooth e amplificatore video per smartphone a prezzi minimi

Il volantino chiude con due chicche a prezzo davvero contenuto. La prima riguarda le cuffie Bluetooth Maxi 3 in formato over ear, proposte a 24,90 euro. Nonostante il costo ridotto integrano la cancellazione attiva del rumore, un’autonomia che arriva fino a 35 ore, comandi direttamente sulla scocca e un archetto morbido e imbottito per indossarle a lungo senza fastidi.

La seconda è l’amplificatore video per smartphone, venduto a 4,99 euro. Dispone di uno stand integrato e serve a ingrandire i contenuti mostrati sul display del telefono, mentre il design compatto e pieghevole lo rende facile da portare con sé ovunque. Tutte le offerte del nuovo volantino RisparmioCasa saranno disponibili nei punti vendita aderenti fino all’11 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid