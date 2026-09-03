Find Hub ricorda dove hai messo le chiavi: la novità di Google

Chi si dimentica regolarmente dove ha lasciato il passaporto o le chiavi di scorta troverà interessante la novità che Find Hub sta per introdurre, perché l’app di Google smette di occuparsi soltanto di dispositivi elettronici e comincia a tenere traccia anche di oggetti che non hanno alcuna connessione. La funzione arriva a partire da questo mese e permette di annotare la posizione di qualunque cosa direttamente nell’applicazione, con la possibilità di richiamare quell’informazione in un secondo momento. Il tutto rientra nel pacchetto di aggiornamenti dell’Android Drop di settembre 2026 annunciato da Google.

Fino a oggi il servizio aveva un perimetro piuttosto definito. Serviva a rintracciare smartphone, auricolari, tablet e tracker Bluetooth, raccogliendo tutto dentro un’unica interfaccia. Un oggetto senza chip, senza batteria e senza segnale restava fuori dai giochi per ovvi motivi. Con questa aggiunta il meccanismo cambia impostazione, perché la localizzazione non dipende più dalla tecnologia dell’oggetto ma da un’annotazione fatta dall’utente.

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Come funziona la memoria degli oggetti in Find Hub

Il principio è semplice quasi al limite del banale, ma è proprio questa la sua forza. Basta registrare manualmente il punto in cui un oggetto viene riposto e l’informazione resta salvata dentro l’app, pronta a essere consultata quando la memoria fa cilecca. Le posizioni salvate finiscono in una sezione dedicata chiamata Remembered, una specie di taccuino digitale dove si accumulano tutti i promemoria creati nel tempo.

Google ha previsto anche la possibilità di allegare fotografie alle note sulla posizione. Un dettaglio che sembra secondario e invece cambia parecchio l’esperienza d’uso, perché uno scatto del cassetto o dello scaffale funziona molto meglio di una descrizione scritta di fretta. Chi ha provato a decifrare un proprio appunto a distanza di sei mesi sa bene di cosa si tratta.

Non serve necessariamente passare dall’assistente vocale per usare la funzione. Nel filmato dimostrativo diffuso dall’azienda si vede chiaramente un pulsante all’interno dell’app che consente di aggiungere il promemoria a mano, digitando le informazioni come si farebbe con una nota qualsiasi. L’approccio manuale resta quindi pienamente disponibile per chi preferisce evitare i comandi vocali.

L’integrazione con Gemini e i dispositivi compatibili

Il collegamento con Gemini aggiunge però una scorciatoia parecchio comoda. Invece di aprire l’app, cercare il pulsante e scrivere, si può semplicemente dire all’assistente dove viene lasciato un determinato oggetto, magari mentre lo si sta effettivamente riponendo. La nota viene registrata al volo, senza interruzioni nel gesto quotidiano. Lo stesso vale per il recupero dell’informazione. Le posizioni salvate si consultano dentro Find Hub, ma è possibile anche chiedere direttamente a Gemini dove era stato indicato di aver lasciato l’oggetto che si sta cercando. L’assistente pesca dalla stessa memoria e risponde in linguaggio naturale, il che rende la ricerca più immediata rispetto allo scorrere una lista di voci salvate.

Sul fronte della compatibilità, Google ha specificato che la funzione sarà disponibile a breve sui dispositivi equipaggiati con Android 16 o versioni successive. Un requisito che taglia fuori una parte del parco installato, ma che era prevedibile viste le dipendenze dall’assistente.

C’è poi un secondo vincolo, di natura geografica. La disponibilità è limitata ai Paesi in cui sono accessibili sia Gemini sia Find Hub, e l’Italia rientra nell’elenco. Niente attese aggiuntive quindi per il mercato italiano, che riceverà la novità insieme agli altri territori coperti dai due servizi. Il resto delle funzioni storiche dell’app resta ovviamente al suo posto. Smartphone smarriti, cuffie finite sotto il divano, tracker attaccati allo zaino continuano a essere gestiti come prima, con la differenza che ora accanto a loro compare anche una categoria di oggetti completamente passivi. Documenti, occhiali, ricambi, tutto ciò che non emette segnali ma che sparisce con la stessa facilità.