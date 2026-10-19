Vivo X Fold6 su Amazon: quasi 110 euro in meno al checkout

Quando si parla di smartphone pieghevoli, l’attenzione del pubblico in queste settimane sembra concentrata quasi esclusivamente sulla proposta di Apple. Eppure il mercato offre anche altre alternative di peso e tra queste c’è Vivo X Fold6, che proprio ora si trova in sconto su Amazon con un ribasso applicato in automatico al momento del pagamento. Il risparmio è di 109,95 euro e porta il prezzo finale poco sotto i 2.090 euro, una cifra importante ma che si accompagna a una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire dalla fotocamera ZEISS da 200 MP e da una batteria da 6900 mAh.

Il meccanismo della promozione è piuttosto semplice. Non serve inserire codici né cercare coupon nascosti nella pagina del prodotto, perché la riduzione compare direttamente nel check out, cioè nell’ultimo passaggio prima di confermare l’ordine. Il prezzo è stato verificato alle 15:43 del 18 ottobre 2026 e, come accade spesso con le offerte online, potrebbe cambiare nel giro di poche ore.

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Il confronto con gli altri negozi

Per capire quanto sia interessante l’occasione basta dare un’occhiata a quello che propongono altri rivenditori. Da Unieuro il pieghevole di Vivo è disponibile online a 2.199 euro, la stessa cifra che si trova anche presso un altro store. C’è poi chi lo vende a 2.398 euro, quindi parecchio sopra rispetto alla promozione attiva su Amazon. I dati sui prezzi sono aggiornati al 18 ottobre 2026 alle ore 17:28.

La differenza, insomma, non è trascurabile. Rispetto al listino più alto si parla di oltre 300 euro in meno, mentre nei confronti delle offerte a 2.199 euro il vantaggio resta comunque intorno ai 110 euro. Per un dispositivo di questa fascia anche poche decine di euro possono pesare nella scelta, figuriamoci una cifra del genere.

Il comparto fotografico firmato ZEISS

Il vero fiore all’occhiello di Vivo X Fold6 è con ogni probabilità il sensore principale ZEISS da 200 MP, almeno per chi ama la fotografia e usa lo smartphone come prima macchina fotografica. Il produttore promette risultati di livello professionale a diverse lunghezze focali e anche nelle situazioni più complicate, come gli scatti in controluce o con poca luce a disposizione. Si tratta dell’elemento che più di ogni altro cambia il modo di usare il telefono nella vita di tutti i giorni.

Accanto al sensore principale lavorano altre due fotocamere. La prima è una grandangolare da 50 MP, utile per paesaggi e foto di gruppo, mentre la seconda è un teleobiettivo periscopico ZEISS APO, sempre da 50 MP. Quest’ultimo sfrutta la tecnologia proprietaria VCS sviluppata da Vivo, pensata per aumentare la sensibilità alla luce anche quando lo zoom viene spinto parecchio, una condizione in cui di solito la qualità delle immagini tende a calare in modo evidente.

Non manca poi una stabilizzazione di livello professionale con certificazione CIPA 4.5. In pratica il sistema riduce quel leggero micromosso che spesso rovina le foto scattate a mano libera con il teleobiettivo, un problema ben noto a chiunque abbia provato a zoomare su un soggetto lontano senza un appoggio stabile. Sul pieghevole di Vivo, a sostenere il tutto, c’è anche una batteria da 6900 mAh, con l’offerta Amazon che porta il prezzo del dispositivo appena sotto la soglia dei 2.090 euro.

Fonte: TecnoAndroid