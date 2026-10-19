Spine, nuovo trailer sui costumi di Redline: spunta un pappagallo

Nekki ha pubblicato un nuovo trailer di Spine, il particolare gioco d’azione costruito attorno al cosiddetto Gun Fu, e stavolta l’attenzione si concentra su un aspetto preciso. Il filmato è dedicato alle varie possibilità di personalizzazione che permettono di modificare l’aspetto della protagonista, un tema su cui lo studio sembra voler investire parecchio.

La combattente in questione si chiama Redline e non è certo una figura di contorno. Tutto lascia pensare che sia uno degli elementi più caratterizzanti dell’intera produzione, quasi un marchio di fabbrica. Proprio per questo gli sviluppatori hanno deciso di puntare molto sulla sua immagine, consentendo ai giocatori di cambiarne il look in diversi modi e con soluzioni piuttosto varie.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Gli abiti di Redline tra eleganza e stravaganza

Il video offre una panoramica abbastanza ampia dei costumi disponibili, e la varietà salta all’occhio fin dai primi secondi. Si passa dagli stravaganti “Ultraviolent” in pelle rossa, che danno alla protagonista un’aria decisamente sopra le righe, all’elegante vestito “Dressed to Kill”, pensato evidentemente per chi preferisce uno stile più raffinato anche nel mezzo di una sparatoria.

Non manca poi una proposta più aggressiva come “Demon in the Shell”, mentre la vera sorpresa arriva con “Hard Beaked”. Si tratta di una sorta di costume da pappagallo gigante, una scelta bizzarra che rompe completamente con il tono degli altri outfit e che dimostra come il gioco non abbia paura di concedersi qualche momento di pura leggerezza.

Gli abiti, almeno da quanto si vede, si limitano a modificare l’aspetto estetico di Redline senza incidere sul resto. Questo però non li rende meno importanti agli occhi di chi gioca. Il meccanismo è simile a quello che spinge tanti utenti a pagare per ottenere skin alternative per i propri personaggi preferiti, un fenomeno ormai radicato in moltissimi titoli. Qui, però, il contesto è diverso. Spine è un gioco d’azione single player di stampo più tradizionale, che evidentemente non vuole rinunciare a offrire margini di personalizzazione anche ai giocatori più esigenti.

Uscita prevista per l’estate su PC e console

Annunciato con un primo trailer nel “lontano” 2023, Spine ha finalmente un periodo di lancio definito. L’arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S è previsto per la prossima estate, dopo un’attesa che per molti appassionati si è fatta piuttosto lunga.

Sul fronte del gameplay, la produzione di Nekki punta su un taglio dichiaratamente cinematografico. Il sistema di combattimento è misto e mescola arti marziali e scontri corpo a corpo con l’uso delle armi da fuoco, dando vita a sequenze che puntano tutto sulla spettacolarità. È esattamente l’idea alla base del Gun Fu, un mix in cui pugni, calci e proiettili si alternano senza soluzione di continuità, e in cui Redline diventa il fulcro di ogni scena. Chi gioca su console Nintendo dovrà invece pazientare ancora un po’. La versione per Nintendo Switch 2 è infatti prevista in un secondo momento, successivamente al debutto sulle altre piattaforme.

Fonte: TecnoAndroid