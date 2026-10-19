WINDTRE Reload Plus, parti originali e canone su di 1 euro

Dal 19 ottobre 2026 cambiano le condizioni di WINDTRE Reload Plus e della sua variante Reload Plus EU, i due servizi che l’operatore dedica alla protezione degli smartphone. Le novità sono essenzialmente due e vanno in direzioni piuttosto diverse. Da una parte arriva la possibilità di far riparare il dispositivo utilizzando parti originali, dall’altra il canone mensile sale di 1 euro per chi sceglie di sottoscrivere il servizio a partire da quella data.

Il ritocco al prezzo riguarda soltanto le nuove attivazioni. Chi ha già aderito a Reload Plus o a Reload Plus EU prima del 19 ottobre 2026 non vedrà cambiare nulla, perché per questi clienti WINDTRE non prevede alcun incremento del canone. L’aumento, invece, si applica in modo uniforme a tutte le fasce di prezzo previste dai due servizi. Al momento la notizia va presa come un’indiscrezione, visto che manca ancora una conferma ufficiale da parte dell’operatore.

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WindTre Reload Plus: riparazione con parti originali e canone più alto

Finora l’impianto delle due offerte si reggeva su due possibilità precise, ossia la sostituzione dello smartphone in caso di danni e il cambio con un altro modello. Con le modifiche in arrivo entrambe le opzioni restano al loro posto senza variazioni. A completare il pacchetto si aggiunge però la riparazione con parti originali, una strada in più che si affianca a quelle già esistenti quando il telefono subisce un danno.

Anche questa nuova funzione, salvo eventuali cambiamenti, sarà inclusa soltanto per chi attiva il servizio a partire dalla data indicata. Nello stesso momento WINDTRE applicherà l’aumento di 1 euro al mese su ogni fascia di prezzo di Reload Plus e Reload Plus EU. Il nuovo canone e la nuova copertura, quindi, arrivano insieme e interessano la stessa platea di clienti, cioè quelli che sottoscriveranno una delle due formule dal 19 ottobre 2026 in avanti.

Come funzionano Reload Plus e Reload Plus EU

Vale la pena ricordare come sono costruiti questi servizi. Reload Plus consente di sostituire lo smartphone in caso di danni e di cambiarlo con un altro modello a partire dal tredicesimo mese, scegliendo tra i dispositivi disponibili secondo le condizioni previste. Tutto avviene comunque entro i limiti fissati dal contratto sottoscritto con l’operatore.

Reload Plus EU è disponibile dal 20 ottobre 2025 e offre funzionalità analoghe a quelle della versione base. A queste si sommano però due vantaggi ulteriori, ovvero la tutela contro il furto sul territorio italiano e la possibilità di ottenere la sostituzione del telefono anche negli altri Paesi dell’Unione Europea. In pratica la copertura non si ferma ai confini nazionali, almeno per quanto riguarda il ricambio del dispositivo.

Entrambe le soluzioni si possono attivare solo in abbinamento all’acquisto di uno smartphone a rate oppure tramite finanziamento con WINDTRE, secondo le modalità stabilite dall’operatore. Non si tratta quindi di servizi da sottoscrivere in modo autonomo, ma di formule legate direttamente alla compravendita del telefono. Il costo mensile non è fisso e cambia in base alla fascia di prezzo dello smartphone acquistato, motivo per cui l’aumento di 1 euro si traduce in importi finali diversi a seconda del modello scelto. Per la sostituzione del dispositivo, infine, possono essere previsti ulteriori corrispettivi che variano in funzione del servizio attivato e della tipologia di intervento richiesto.

Fonte: TecnoAndroid