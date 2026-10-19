Redmi K100 in arrivo? Batteria da 10.000 mAh e ricarica a 100 W

Xiaomi sembra pronta ad allargare ancora la famiglia Redmi K100 con l’arrivo del modello base, quello che in gergo viene chiamato K100 “liscio”. Dopo la presentazione delle due varianti più prestigiose, cioè Pro e Pro Max, il marchio economico del gruppo cinese avrebbe in cantiere un nuovo smartphone che promette di farsi notare soprattutto per l’autonomia. Il dispositivo è stato infatti avvistato di recente nel database della certificazione 3C, conosciuta anche come CCC, ovvero China Compulsory Certificate. Per dare un’idea, si tratta grosso modo dell’equivalente cinese della FCC americana, il passaggio obbligato per i prodotti elettronici destinati a quel mercato.

Va detto subito che il documento non riporta un nome commerciale ufficiale. C’è soltanto un codice modello, M786BC, senza alcun collegamento esplicito con una denominazione precisa. A dare un volto a quella sigla ci ha pensato però Digital Chat Station, uno dei leaker più rispettati e seguiti della scena, secondo cui dietro quel codice potrebbe nascondersi proprio Redmi K100. Un’indicazione non confermata dall’azienda, ma che arriva da una voce considerata piuttosto affidabile quando si parla di anticipazioni sul mondo Android cinese.

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Una batteria da 10.000 mAh e ricarica a 100 W

Le informazioni emerse dalla certificazione non sono molte, questo è chiaro. Quelle disponibili però bastano a rendere il nuovo telefono decisamente interessante, almeno sul fronte dell’alimentazione. Il terminale dovrebbe montare una batteria da 10.000 mAh, una cifra che fa impressione anche in un periodo in cui le capacità fuori misura sono diventate quasi la norma tra i produttori cinesi. Ad accompagnarla ci sarebbe una ricarica rapida da 100 W, quindi una velocità molto elevata, utile per riempire un accumulatore di queste dimensioni senza restare attaccati alla presa per ore.

Ormai ci si è abituati a vedere numeri importanti sui dispositivi provenienti dalla Cina, eppure 10.000 mAh restano una soglia piuttosto rara. Non è una novità assoluta, intendiamoci, perché qualche modello con valori simili è già comparso sul mercato. Resta comunque un dato notevole. Basta pensare che si tratta praticamente del doppio della capacità offerta dai migliori smartphone dei grandi produttori non cinesi, da Samsung ad Apple passando per Google. Un divario che dice parecchio su quanto i marchi asiatici stiano spingendo su questo aspetto.

Come sarà composta la gamma Redmi K100

La serie Redmi K100 rappresenta attualmente la proposta di punta del brand. Già ad agosto, in occasione del lancio delle versioni Pro e Pro Max, l’azienda aveva confermato che la gamma sarebbe stata formata da quattro dispositivi in tutto. Oltre ai due modelli già presentati, all’appello mancavano appunto il K100 “liscio” e un ulteriore telefono, non meglio specificato, pensato in particolare per il gaming. Su quest’ultimo per ora non circolano dettagli concreti, mentre il modello standard sembra ormai vicino al debutto.

Lo stesso Digital Chat Station, del resto, aveva già diffuso in precedenza una scheda tecnica preliminare di Redmi K100. Un elenco di specifiche ancora incompleto, che ora trova nella certificazione 3C un primo riscontro concreto almeno per quanto riguarda batteria e potenza di ricarica, i due elementi che al momento caratterizzano più di tutti il nuovo arrivato della famiglia Xiaomi.

Fonte: TecnoAndroid