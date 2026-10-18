Ubuntu 27.04 Tenacious T Rex, la prima mascotte dinosauro

Canonical ha ufficializzato il nome in codice di Ubuntu 27.04, che si presenterà come Tenacious T Rex e porterà con sé una mascotte piuttosto lontana dagli animali scelti finora dal progetto. Parliamo della distribuzione Linux che da anni resta un punto di riferimento per chi lavora al computer ogni giorno, dagli utenti desktop agli sviluppatori fino agli amministratori di sistema. Stavolta però il protagonista non è un mammifero o un uccello ma un dinosauro, e non uno qualsiasi.

Va detto subito che l’annuncio apre una nuova fase dello sviluppo ma non coincide con la presentazione delle funzionalità definitive. Per adesso tutta l’attenzione ruota attorno all’identità della release e a qualche prima indicazione su cosa potrebbe contenere. Il quadro tecnico si farà più nitido man mano che i lavori andranno avanti e il team pubblicherà le informazioni ufficiali.

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Perché proprio un tirannosauro

Il nome mette insieme l’aggettivo inglese Tenacious, che in italiano si può rendere con tenace o perseverante, e il richiamo al Tyrannosaurus rex, probabilmente il dinosauro più famoso di sempre. Nulla di strano sul piano della forma, visto che Ubuntu da tempo abbina a ogni versione un aggettivo e un animale seguendo l’ordine alfabetico. La vera novità sta nella creatura scelta.

Il progetto infatti non aveva mai usato un dinosauro come simbolo ufficiale di una release, e questo segna un piccolo cambio di passo nell’identità visiva della distribuzione. Il riferimento preistorico dovrebbe comparire nelle illustrazioni e nei materiali promozionali, regalando un’immagine più grintosa rispetto a quella trasmessa da tante mascotte del passato.

C’è poi un aspetto meno visibile ma molto concreto. Il nome in codice serve anche a identificare i repository software collegati alla distribuzione, così da tenere separati i pacchetti pensati per questa versione da quelli delle altre edizioni. La parola tenacious finisce quindi per avere un ruolo pratico nell’organizzazione dell’ambiente di lavoro degli sviluppatori, mentre il tirannosauro rende la nuova edizione riconoscibile al primo sguardo.

Cosa aspettarsi da Ubuntu 27.04

Sul versante delle funzioni è ancora presto per avere un quadro completo di Ubuntu 27.04. Tra gli elementi attesi c’è un kernel Linux aggiornato insieme a GNOME 52, l’ambiente desktop che dovrebbe fare da base all’esperienza grafica. È inoltre in valutazione un server per la sincronizzazione dell’orologio scritto in Rust, anche se il suo arrivo dipenderà da come procederanno i lavori durante il ciclo di sviluppo.

Tutte queste caratteristiche, annunciate o semplicemente ipotizzate, vanno considerate preliminari finché non usciranno le note ufficiali. Non si tratta quindi di una descrizione definitiva del sistema ma di una prima fotografia di ciò che Canonical ha in cantiere.

La nuova versione sarà una release intermedia, cioè un’edizione pensata per portare tecnologie recenti a chi vuole seguire da vicino l’evoluzione della distribuzione. Un’opzione che può fare gola soprattutto agli utenti esperti, quelli che amano provare in anticipo i cambiamenti software prima che approdino nelle versioni con supporto prolungato.

L’uscita di Tenacious T Rex è fissata per il 22 aprile 2027, stando al calendario della distribuzione. Come accade per tutte le edizioni di questa categoria, la finestra di supporto sarà più breve rispetto a quella delle versioni LTS, un dettaglio da tenere presente prima di installarla su computer usati per attività lavorative continuative.

Fonte: TecnoAndroid