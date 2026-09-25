Fagiolo mung: il seme che germina dopo 45 anni nel gelo

Ci sono semi capaci di sopravvivere a quasi mezzo secolo di congelatore e poi germogliare come se nulla fosse, e proprio su questi si sta concentrando la ricerca che prova a capire quali piante resisterebbero a una catastrofe planetaria. Non è fantascienza da film catastrofista, ma gestione ordinaria di una rete di depositi sparsi nel mondo, costruiti per conservare materiale vegetale utile a ripiantare il pianeta nel caso peggiore. Il più celebre si trova fuori Longyearbyen, città delle isole più a nord della Norvegia, e si chiama Svalbard Global Seed Vault.

La sua esistenza non significa che un disastro sia dietro l’angolo, né che un Super El Niño stia per spazzare via le terre abitate lasciando in vita pochi fortunati. È una precauzione, semplicemente. E come tutte le precauzioni ha senso solo se funziona davvero quando serve, cioè se il contenuto regge il passare degli anni. Da qui la domanda che gli esperti si sono posti: tra le colture tropicali, quali semi hanno la memoria più lunga.

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Il fagiolo mung, campione di resistenza dopo 45 anni

La risposta arrivata dai dati è piuttosto netta. Anche dopo 45 anni di conservazione, circa il 90% dei semi di fagioli mung risulta ancora in grado di germinare e quindi, potenzialmente, di dare vita a una pianta. Un numero che colpisce, perché parla di una vitalità che resiste a decenni interi di stoccaggio senza crolli drammatici. I risultati completi sono stati pubblicati sulla rivista Plant Genetic Resources.

Lo studio non ruota attorno alle Svalbard, però, ma a una struttura molto meno famosa e altrettanto rilevante: la Banca Genetica Australiana dei Cereali, sigla AGG. Poco nota al grande pubblico, custodisce una delle collezioni più ampie e varie del pianeta. Gli autori, guidati dalla fisiologa dei semi Katherine Baum, la descrivono con numeri che rendono l’idea della mole: circa 217.000 accessioni provenienti da 1.250 specie di cereali, legumi e semi oleosi temperati e tropicali. La parte tropicale della collezione è partita nel 1984 e da allora ogni lotto è stato sottoposto a test di germinazione periodici, con una registrazione costante dei risultati. Il frutto di quel lavoro paziente è un archivio storico enorme, che oggi permette di ragionare sulla longevità reale dei semi invece di affidarsi a stime teoriche.

Perché le banche dei semi contano più di quanto sembri

Uno scenario di crisi profonda non è un’ipotesi da liquidare con una scrollata di spalle, considerando come si stanno muovendo gli equilibri geopolitici e quanto siano diventati violenti certi eventi climatici. Le banche dei semi rappresentano per questo una risorsa concreta in caso di emergenza, una specie di assicurazione biologica che nessuno spera di dover usare.

Il punto delicato è la manutenzione. Mantenere alta la vitalità delle accessioni è una priorità gestionale per le banche del germoplasma, e la raccomandazione degli esperti va in una direzione precisa: test di germinazione a intervalli regolari per monitorare lo stato di salute del materiale durante la conservazione, così da poter rigenerare in tempo i lotti che iniziano a perdere colpi. Un seme conservato male è un seme che, al momento del bisogno, non serve a niente.

C’è poi il tema della condivisione. Più le strutture continuano a raccogliere dati sulla vitalità e a scambiarsi informazioni, più cresce la conoscenza collettiva sulla durata effettiva delle diverse specie. È il passaggio che gli autori mettono in chiusura del loro lavoro: finché le banche genetiche continueranno a collaborare su questo fronte, la comprensione della longevità dei semi osservata nelle varie specie continuerà ad aumentare.

Un dettaglio, tra tutti, resta sopra gli altri. Nessuno, quando la collezione tropicale australiana è stata avviata, immaginava che quei fagioli mung avrebbero superato quattro decenni conservando il 90% della capacità di germogliare.

Fonte: TecnoAndroid