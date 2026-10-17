vivo V70 Lite 5G a 299€ su Amazon: minimo storico con 6.500 mAh

Su Amazon vivo V70 Lite 5G nella versione da 256GB scende a 299€, il prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è arrivato sul mercato italiano. Si tratta di uno smartphone che punta su due aspetti molto concreti, cioè una batteria pensata per durare a lungo e un display particolarmente luminoso, e che con questo taglio di prezzo diventa una delle proposte più interessanti della sua fascia. Vale la pena guardare da vicino sia l’offerta sia la scheda tecnica, perché sulla carta i numeri sono di tutto rispetto.

Batteria da maratona e schermo da 3.000 nit

Il vero punto di forza del dispositivo è senza dubbio l’autonomia. All’interno trova posto una batteria da 6.500 mAh abbinata alla ricarica cablata da 90W, una combinazione che colloca questo telefono tra i più competitivi del segmento per chi non vuole pensare in continuazione a quando attaccarlo alla presa. Un aspetto che, nell’uso reale, fa parecchia differenza.

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Sul fronte visivo c’è un pannello AMOLED Q10 Plus da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. La profondità colore arriva a 10 bit mentre la luminosità di picco raggiunge i 3.000 nit, un valore davvero notevole per questa categoria. Completa il quadro il supporto HDR10+, che durante lo streaming garantisce una resa cromatica di livello superiore.

Dimensity 7400 Turbo, fotocamere e certificazione IP65

La scocca è in plastica con il frontale in vetro, e sotto lavora il nuovo chip MediaTek Dimensity 7400 Turbo realizzato con processo produttivo a 4nm. Al suo fianco ci sono 6GB di RAM, espandibile virtualmente, e 256GB di memoria UFS 3.1. Sulla RAM la configurazione italiana non è proprio generosissima, eppure nell’uso quotidiano la fluidità resta garantita, merito anche di Android 16 con l’interfaccia OriginOS 6, che porta con sé il supporto a Google Gemini.

Per quanto riguarda le foto, il lavoro principale spetta a un sensore Sony da 50MP con apertura f/1,79, affiancato da un ultragrandangolare da 8MP. A dare una mano agli scatti interviene la tecnologia AI Master HD, che si occupa del miglioramento computazionale delle immagini. Da segnalare anche la certificazione IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua, un dettaglio tutt’altro che scontato visto che non tutti i rivali diretti in questa fascia di prezzo possono vantarlo.

Il prezzo su Amazon e le colorazioni disponibili

Il listino di vivo V70 Lite 5G nella variante da 256GB era fissato a 399€. Adesso su Amazon il telefono si trova a 299€, con uno sconto del 25% che equivale a un risparmio concreto di 100€. Come anticipato, è il minimo storico per questo modello, e l’occasione risulta piuttosto appetibile per chi cercava uno smartphone con una batteria generosa e un display di qualità senza dover mettere mano a cifre elevate.

L’offerta riguarda le colorazioni Nero e Blu, con la spedizione gestita direttamente da Amazon.

Fonte: TecnoAndroid