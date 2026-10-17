Galaxy Z Fold 8, ricerche +300% dopo il debutto di iPhone Duo

La domanda di Galaxy Z Fold 8 è cresciuta in modo evidente dopo la presentazione di iPhone Duo, il primo pieghevole firmato Apple. A dirlo è direttamente Samsung, che vede nell’arrivo del rivale di Cupertino una spinta inattesa per i propri dispositivi. L’ingresso di Apple in questo mercato era destinato a lasciare il segno anche sul fronte Android, e molti produttori speravano in un effetto traino positivo. Per Samsung, almeno a giudicare dai numeri comunicati, le cose sembrano andare proprio così: l’interesse verso il nuovo modello resta decisamente più alto rispetto a prima dell’annuncio di Apple.

A fornire i dettagli è stato il vicepresidente della divisione mobile di Samsung nel Regno Unito, che in un’intervista ha spiegato come la richiesta per Galaxy Z Fold 8 sia salita dopo il debutto di iPhone Duo. Ancora più marcato è l’aumento delle ricerche online, che a quanto pare sono cresciute del 300%. Il dirigente non ha usato mezzi termini e ha parlato di uno slancio innegabile per i pieghevoli dell’azienda coreana.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

I numeri di Samsung sui pieghevoli

Le parole del manager sono piuttosto chiare. Secondo quanto dichiarato, la domanda dei clienti per l’intera famiglia Galaxy Z Fold 8 è aumentata del 16% dal lancio. Nell’ultimo mese, poi, le ricerche attive su Google legate ai pieghevoli Samsung hanno registrato un balzo del 300%. Due dati che, nella lettura dell’azienda, confermano una posizione di leadership nel mercato più solida che mai.

Capire il perché non è poi così complicato. Apple può contare su una base di utenti enorme e molto fedele, e il lancio di iPhone Duo ha acceso i riflettori sugli smartphone pieghevoli praticamente per la prima volta agli occhi di tantissimi potenziali acquirenti. Gente che magari non si era mai posta il problema di un telefono che si apre come un libro e che ora, incuriosita, ha iniziato a guardarsi intorno. È naturale che almeno una parte di questo pubblico voglia scoprire quali alternative esistono, e chi da anni presidia questa categoria si trova inevitabilmente nella posizione migliore per intercettare la curiosità.

C’è poi un altro aspetto da non trascurare. I prezzi più bassi e un design ormai più rifinito potrebbero convincere qualcuno a dare una possibilità al modello Samsung invece di puntare subito sulla proposta di Apple. Del resto la casa coreana lavora sui pieghevoli da diverse generazioni, e questa esperienza si traduce in un prodotto maturo che può risultare interessante anche per chi si avvicina per la prima volta a questo formato.

Il confronto sul prezzo con iPhone Duo

Proprio il prezzo rappresenta uno degli argomenti più forti a favore di Galaxy Z Fold 8. Su Amazon negli Stati Uniti il dispositivo è attualmente in vendita a circa 1.460 euro, cioè all’incirca 260 euro in meno rispetto a iPhone Duo. Una differenza non da poco, soprattutto per chi sta valutando per la prima volta l’acquisto di un pieghevole e non ha ancora deciso da che parte stare.

Sul sito ufficiale di Samsung la situazione è ancora più vantaggiosa. Lo store dell’azienda propone il Fold 8 a una cifra ulteriormente ridotta, con uno sconto speciale sulla versione da 1 TB di memoria. Grazie a questa promozione il modello con il taglio di archiviazione più capiente costa appena 45 euro circa in più rispetto alla versione base di iPhone Duo, quella da 256 GB. In pratica, con una spesa molto vicina a quella richiesta da Apple per il suo modello d’ingresso, si porta a casa un pieghevole Samsung con quattro volte lo spazio di archiviazione.

Fonte: TecnoAndroid