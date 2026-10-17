Corsair RS140 ARGB, due ventole al minimo storico su Amazon a 29,90 €

Chi sta pensando di rinnovare il raffreddamento del proprio computer ha davanti un’occasione piuttosto interessante. Le ventole Corsair RS140 ARGB sono infatti scese su Amazon a 29,90 € rispetto ai 39,90 € del prezzo consigliato. Si parla di uno sconto del 25% che porta questo kit al suo minimo storico sulla piattaforma, un dettaglio che fa la differenza per chi aspettava il momento giusto per l’acquisto.

L’offerta riguarda un prodotto venduto e spedito da Amazon, quindi la consegna avviene nel giro di pochi giorni senza passare da venditori terzi. In più c’è la possibilità di restituire tutto entro 14 giorni nel caso in cui le ventole non dovessero convincere fino in fondo. Va però tenuto presente che i prezzi indicati sono quelli aggiornati al momento della stesura e possono cambiare anche in tempi brevi, come spesso accade con le promozioni di questo tipo.

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Due ventole da 140 mm gestite con pochi cavi

Nella confezione delle Corsair RS140 ARGB si trovano due ventole da 140 mm, una misura molto diffusa che permette di muovere parecchia aria. La parte forse più comoda riguarda la gestione dei collegamenti. Entrambe possono essere controllate tramite un solo connettore PWM a 4 pin e un connettore ARGB a +5V, una soluzione che semplifica parecchio il montaggio e aiuta a tenere più ordinato l’interno del case, dove i cavi tendono sempre ad accumularsi più del previsto.

Sul fronte delle prestazioni i numeri sono piuttosto chiari. La velocità di rotazione arriva fino a 1.700 RPM e il flusso d’aria tocca i 95,5 CFM. Valori che rendono questi modelli adatti a chi cerca un ricambio d’aria efficace all’interno del PC, senza dover rinunciare a un funzionamento silenzioso. Il controllo PWM, del resto, permette di regolare i giri in base alle necessità del momento, così da spingere quando serve e restare più tranquille nelle fasi di utilizzo leggero.

Alette antivortice e illuminazione personalizzabile

Uno degli elementi su cui Corsair ha puntato riguarda le alette antivortice. Il loro compito è dirigere il flusso d’aria verso i componenti più caldi, così da ottenere un raffreddamento ottimale. Quando le ventole vengono montate su un radiatore o su un dissipatore, l’aria viene spinta proprio nella direzione desiderata invece di disperdersi in modo disordinato. Un accorgimento che sulla carta sembra un dettaglio ma che in pratica incide sull’efficienza dell’intero sistema.

Non manca poi la componente estetica, che per molti appassionati conta quasi quanto quella tecnica. Ogni ventola integra otto LED con illuminazione ARGB personalizzabile, utile per abbinare i colori al resto della configurazione. C’è però un requisito da non sottovalutare: per sfruttare questa funzione serve una scheda madre compatibile, quindi conviene verificarlo prima di procedere all’acquisto per evitare sorprese.

Il risultato è un prodotto funzionale e decisamente utile, capace di unire buone prestazioni a una rumorosità contenuta, due caratteristiche che raramente vanno d’accordo in questa fascia. Con il taglio attuale le Corsair RS140 ARGB si possono portare a casa a 29,90 €, il prezzo più basso mai registrato su Amazon per questa coppia di ventole.

Fonte: TecnoAndroid