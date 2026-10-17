Mercedes C 230 Kompressor di Niki Lauda all’asta a Salisburgo

Una vecchia Mercedes C 230 Kompressor appartenuta a Niki Lauda sta per finire sotto il martello di un’asta di auto d’epoca a Salisburgo, e già si prevede una gara piuttosto accesa tra gli appassionati. Il prezzo stimato è tutto sommato modesto, soprattutto se si pensa al peso del nome legato a questa station wagon. Dopo la scomparsa del campione che ha vinto con Ferrari e McLaren, ogni oggetto riconducibile a lui ha assunto un valore affettivo enorme e questa vettura non fa eccezione. Il libretto parla chiaro perché il primo proprietario registrato è proprio il pilota austriaco.

Le condizioni della SW tedesca però sono tutt’altro che da vetrina. Basta osservare con un po’ di attenzione il frontale per notare diverse ammaccature e in alcuni punti la vernice blu scura è addirittura saltata. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 l’ha guidata per poco meno di due anni, poi la sua strada si è separata da quella dell’auto.

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Una lunga serie di passaggi di mano

Dopo Lauda il modello ha cambiato proprietario più volte, fino a restare parcheggiato in una fattoria della Bassa Austria. Quella che sembrava una Mercedes ormai dimenticata è tornata sul mercato con un chilometraggio decisamente importante. Costruita nel 1999 ha percorso circa 260.000 chilometri e sotto il cofano monta un motore a benzina turbo a quattro cilindri. Dopo oltre un quarto di secolo la carrozzeria mostra qualche crepa e la comparsa della ruggine di certo non gioca a favore della station wagon.

Anche le dotazioni che un tempo erano un vanto oggi fanno meno effetto. Il climatizzatore automatico, i fari allo xeno e il sensore pioggia sono diventati praticamente la norma sulle auto di nuova generazione. Resta comunque una Mercedes dalle prestazioni brillanti, capace a suo tempo di conquistare un fuoriclasse del Circus della F1. Ed è proprio questo dettaglio a rendere la C 230 Kompressor molto più interessante di quanto il suo aspetto lasci immaginare.

La passione di Lauda per la Stella a tre punte

Pur avendo corso per tanti anni con la Ferrari, il pilota nato a Vienna nutriva una vera predilezione per le auto della Stella a tre punte. Nel 1983 la sua 190 E con motore da 2.3 litri era considerata un’auto da sogno e arrivava a sprigionare ben 185 cavalli. Proprio quella berlina fu protagonista della “Race of Champions” del 1984, una delle sfide più assurde mai disputate dai piloti di Formula 1.

Accanto a Lauda scesero in pista Alain Prost e soprattutto un giovane brasiliano al primo anno nella massima serie al volante della Toleman, all’anagrafe Ayrton Senna. Il ragazzo lottò con il coltello tra i denti e la corsa si decise per un distacco minimo di appena un secondo e 58 decimi. Quella vettura è diventata col tempo un autentico simbolo e nel 2023 è stata acquistata da un appassionato svizzero per una cifra compresa tra i 400.000 e i 500.000 euro. La Mercedes C 230 Kompressor appartenuta all’austriaco invece potrebbe cambiare proprietario a un prezzo di saldo.

Fonte: TecnoAndroid