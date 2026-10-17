YouTube Premium potrebbe accogliere gli audiolibri entro il 2027

Gli audiolibri potrebbero presto sbarcare su YouTube in forma ufficiale, e non più soltanto come registrazioni caricate dagli utenti. Google starebbe infatti trattando con diverse case editrici per portare sulla piattaforma una selezione di titoli autorizzati, che andrebbero ad arricchire i vantaggi di YouTube Premium senza costi extra per chi ha già sottoscritto l’abbonamento. Il debutto della novità sarebbe previsto entro il 2027, anche se per ora i dettagli concreti sono piuttosto scarsi.

Audiolibri su YouTube Premium, come potrebbe funzionare

In vent’anni di attività YouTube si è trasformato in un contenitore enorme, capace di ospitare un po’ di tutto. Si va dai video musicali agli sketch comici, dai trailer cinematografici ai podcast, passando per lezioni video e una quantità sterminata di contenuti realizzati dagli utenti stessi. Quello che ancora manca all’appello è un vero catalogo di audiolibri ufficiali, ed è proprio questo il vuoto che il colosso di Mountain View sembra intenzionato a colmare.

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Le trattative con gli editori servirebbero a rendere disponibile un primo gruppo di titoli selezionati. L’ipotesi più accreditata è che il nuovo servizio venga integrato direttamente in YouTube Premium, senza sovrapprezzo, così da aggiungere un ulteriore motivo per restare abbonati o per sottoscrivere il piano a pagamento.

Non è però ancora chiaro se l’intero catalogo sarà compreso nella sottoscrizione oppure se alcune opere andranno acquistate a parte. In questo secondo caso la piattaforma potrebbe ispirarsi al modello di Audible, dove una porzione dei titoli è accessibile con l’abbonamento mentre altri libri sono disponibili solo a pagamento. Una formula ibrida, insomma, che lascerebbe a Google parecchio margine nella gestione dell’offerta.

Utenti gratuiti, contenuti esistenti e intelligenza artificiale

C’è poi la questione di chi usa YouTube senza pagare nulla. Le indiscrezioni non chiariscono se anche questi utenti potranno ascoltare gli audiolibri oppure se la nuova sezione sarà riservata in esclusiva agli abbonati Premium. Esiste anche una via di mezzo: Google potrebbe permettere a chi non ha un abbonamento di comprare i singoli titoli, senza però inserirli nell’offerta gratuita della piattaforma.

L’arrivo di un catalogo ufficiale apre anche qualche interrogativo sui contenuti già presenti. Sulla piattaforma circolano infatti da tempo audiolibri letti dagli utenti, tra cui registrazioni di opere che possono essere distribuite liberamente perché non più tutelate dal diritto d’autore. Al momento non si sa che fine faranno questi video quando la nuova funzione diventerà realtà, né se verranno in qualche modo separati dai titoli forniti dagli editori.

Un altro nodo riguarda il possibile impiego dell’intelligenza artificiale per la lettura dei testi. Non è stato precisato se Google voglia proporre narrazioni generate artificialmente, puntare soltanto su registrazioni affidate a narratori in carne e ossa oppure combinare le due soluzioni. Una scelta tutt’altro che secondaria, visto che la voce è forse l’elemento che più di tutti definisce l’esperienza di ascolto di un libro. Per ora le informazioni operative sul progetto restano limitate e serviranno ulteriori dettagli per capire come funzionerà davvero il servizio di audiolibri su YouTube Premium, quali titoli saranno inclusi e a quali condizioni verranno offerti agli utenti.

Fonte: TecnoAndroid