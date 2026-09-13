iPhone 18 Pro, preordini da Fastweb e Vodafone solo per clienti

Da oggi pomeriggio, 12 settembre 2026, il preordine di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è aperto anche sui canali online di Fastweb e Vodafone, ma con una condizione precisa: l’acquisto è riservato a chi è già cliente, attraverso le sezioni dedicate note come Fastweb Shop e Vodafone Shop. Finestra aperta dalle 14:00, con consegna programmata a partire da venerdì 18 settembre 2026 alle 08:00, data che coincide con la disponibilità generale anche in Italia.

I due nuovi modelli erano stati presentati appena tre giorni prima, il 9 settembre 2026, durante l’Apple Event intitolato “Surprise and shine”. Nelle ore precedenti all’apertura dei preordini, sui siti ufficiali dei due marchi era comparsa una pagina di cortesia che si limitava a segnalare i dispositivi come “presto disponibili”. Poi il via libera effettivo, con il carrello finalmente attivo.

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Vale la pena ricordare il contesto societario, perché spiega parecchio. Dopo la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A., avvenuta il 1° gennaio 2026, Vodafone in Italia è diventato un marchio commerciale concesso in licenza fino al 2029, utilizzato anche dentro il nuovo corporate brand Fastweb + Vodafone. Ecco perché i due shop online si somigliano parecchio e propongono gli stessi identici listini.

Quanto costano iPhone 18 Pro e Pro Max sui due shop

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure a rate, in alcuni casi tramite il finanziamento Findomestic, in alternativa anche con PayPal. Partendo dal saldo immediato, iPhone 18 Pro parte da 1488 euro per il taglio da 256GB, sale a 1728 euro con 512GB, arriva a 2208 euro nella versione da 1TB e tocca 2952 euro con 2TB.

Per iPhone 18 Pro Max il conto si alza: 1632 euro per 256GB, 1896 euro per 512GB, 2376 euro per 1TB e 3120 euro per la configurazione da 2TB.

Chi preferisce diluire la spesa può appoggiarsi al finanziamento Findomestic, con rateizzazione a tasso zero su 20, 24, 30, 36 oppure 48 mesi. Scegliendo la formula più lunga, quella da 48 rate mensili, iPhone 18 Pro da 256GB viene 31 euro al mese, la versione 512GB 36 euro, quella da 1TB 46 euro e il modello da 2TB 61,50 euro al mese.

Stessa logica per il fratello maggiore: iPhone 18 Pro Max da 256GB costa 34 euro al mese per 48 mesi, il 512GB 39,50 euro, il 1TB 49,50 euro. Sul taglio da 2TB, invece, la rata Findomestic al momento non viene calcolata, anche se il finanziamento compare comunque tra le modalità di pagamento accettate. Resta poi l’opzione PayPal, con due strade possibili: tre rate mensili senza interessi, oppure sei, dodici o ventiquattro rate mensili con interessi applicati.

Colori, disponibilità e chi può davvero preordinare

Sia sul Fastweb Shop che sul Vodafone Shop i due smartphone sono proposti in tutte le colorazioni annunciate da Apple, quindi Silver, Glacier Blue, Black e Burgundy. Alcune combinazioni di modello, memoria e colore in questo momento non risultano acquistabili, ma è possibile attivare una notifica che avvisa non appena l’ordine tornerà disponibile.

In ogni caso la consegna indicata negli shop online resta fissata dal 18 settembre 2026, giorno in cui i nuovi melafonini arrivano sul mercato a tutti gli effetti. Un dettaglio non secondario riguarda invece la platea effettiva: al momento non tutti i clienti del brand Vodafone riescono a portare a termine il preordine. Nei prossimi giorni Fastweb avvierà comunicazioni via email e via SMS per segnalare quali utenti sono abilitati agli acquisti sul Vodafone Shop.

Entrambe le vetrine online, infine, sottolineano che i nuovi dispositivi consentono di accedere alla rete 5G Fastweb + Vodafone, l’ex rete Vodafone Italia, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.