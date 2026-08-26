Vestiti viola più freschi del bianco: il segreto dallo spazio

Chi lo avrebbe detto che dei vestiti viola potessero rinfrescare più di una maglietta bianca. Eppure è proprio questo il paradosso al centro di una ricerca che punta a ribaltare una delle regole non scritte dell’estate, quella secondo cui per stare freschi bisogna vestirsi chiaro. Il segreto di questi filati sta in una chimica premiata con il Nobel e in un’idea tanto semplice quanto affascinante, ovvero usare lo spazio profondo come se fosse un enorme frigorifero naturale.

La logica del guardaroba estivo la conoscono tutti. Colori chiari, tessuti leggeri, niente nero sotto il sole di mezzogiorno. I toni scuri assorbono più luce, si scaldano, e chi li indossa se ne accorge in fretta. Per questo l’idea di un tessuto viola capace di mantenere la pelle più fresca suona quasi come una provocazione, e invece è il risultato di un approccio diverso al problema del calore.

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Il colore non è tutto, conta come il tessuto gestisce il calore

Il punto è che il colore racconta soltanto una parte della storia. Quello che l’occhio umano percepisce riguarda una fetta piuttosto stretta della radiazione solare, mentre il calore vero e proprio viaggia anche su lunghezze d’onda che nessuno vede. Un materiale può quindi apparire scuro e allo stesso tempo comportarsi in modo furbo con l’energia che riceve, riflettendo ciò che scalda davvero e lasciando passare il resto. È su questo scarto tra apparenza e fisica che si gioca la partita del raffreddamento passivo.

Il riferimento allo spazio esterno non è una metafora poetica. Lo spazio è gelido, e la Terra ha una sorta di finestra naturale attraverso cui può liberarsi del calore in eccesso spedendolo verso l’alto sotto forma di radiazione infrarossa. Un tessuto progettato per sfruttare questo canale non ha bisogno di elettricità, di ventole o di compressori. Emette calore verso il cielo e basta, sfruttando un meccanismo che l’atmosfera terrestre mette a disposizione gratuitamente. È il principio che sta dietro all’espressione raffreddamento radiativo, un tema su cui la ricerca sui materiali sta lavorando parecchio negli ultimi anni.

Dalla ricerca di laboratorio al capo che si indossa

La parte più interessante riguarda proprio il passaggio dal laboratorio all’armadio. Un conto è ottenere un materiale che funziona in condizioni controllate, un altro è trasformarlo in un filato che si può cucire, lavare, indossare per ore senza che perda le sue proprietà. Qui entra in gioco la chimica dei materiali avanzati, quella che ha già portato a riconoscimenti internazionali di primissimo piano e che ora prova a scendere dal piedistallo accademico per finire in una t shirt.

C’è poi un aspetto pratico che va oltre il comfort personale. Con estati sempre più torride, la possibilità di avere tessuti rinfrescanti che non consumano energia riguarda anche chi lavora all’aperto, chi non può permettersi un condizionatore e chi vive in aree dove la rete elettrica non è affidabile. Un capo che abbassa la temperatura percepita senza spina né batteria è, in prospettiva, uno strumento di adattamento al caldo alla portata di molti.

E il viola, in tutto questo, resta la firma visibile di un materiale che si comporta in modo diverso da come suggerirebbe l’istinto. Il colore che l’occhio registra è una conseguenza della struttura del tessuto, non un ostacolo alla sua funzione. Anzi, è la prova che si può avere un capo dalla tinta decisa e insieme un alleato contro la calura, senza dover scegliere tra estetica e sopravvivenza alle giornate più roventi.