Disney+ su Meta Quest 3: oltre 60 film in 3D senza costi extra

Chi utilizza un visore di Meta per guardare film e serie ha da oggi qualche motivo in più per indossarlo. Disney+ ha infatti ampliato le possibilità di visione su Meta Quest 3 e Quest 3S, portando un catalogo di oltre 60 film in 3D e una serie di ambienti virtuali dedicati ai personaggi e agli universi Disney. Non si tratta quindi della semplice trasposizione dell’app tradizionale dentro un visore, ma di un’esperienza pensata per sfruttare la tridimensionalità e lo spazio digitale che questi dispositivi mettono a disposizione.

Le novità arrivano con l’aggiornamento dell’applicazione disponibile sul Meta Horizon Store. Il progetto non spunta dal nulla, perché era già stato anticipato durante Meta Connect a settembre, l’evento in cui l’azienda di Menlo Park presenta le sue strategie per la realtà virtuale e mista. Adesso quelle promesse diventano concrete e chi possiede uno dei due visori può scaricare l’aggiornamento e provare con mano il nuovo modo di vivere il catalogo della piattaforma.

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Oltre 60 film in 3D su Meta Quest, compresi nell’abbonamento

La parte più interessante riguarda naturalmente i titoli. Tra quelli indicati figurano Toy Story 5, Avatar: Fire and Ash, The Avengers e Black Panther, tutti visibili in versione tridimensionale direttamente all’interno del visore. Si spazia quindi dall’animazione Pixar ai grandi kolossal di fantascienza, fino ai supereroi Marvel, con una selezione che punta a coprire gusti diversi e fasce d’età differenti. Per molti spettatori il 3D era ormai un’esperienza legata quasi esclusivamente alla sala cinematografica, e ritrovarlo dentro un dispositivo indossabile cambia parecchio la prospettiva.

Un dettaglio non da poco riguarda i costi. L’accesso ai contenuti tridimensionali è compreso nell’abbonamento Disney+, senza quindi la necessità di sottoscrivere pacchetti aggiuntivi. C’è però una precisazione da tenere a mente, perché il catalogo effettivamente disponibile può variare in base al Paese e al piano sottoscritto. Non tutti gli utenti, insomma, troveranno necessariamente la stessa offerta di film, e conviene verificare quali titoli siano realmente accessibili con il proprio profilo prima di dare per scontata la presenza di un determinato lungometraggio.

Dolby Vision, Dolby Atmos e scenari virtuali a tema Disney

L’aggiornamento non si ferma ai film in tre dimensioni. Con questa versione dell’app arriva anche il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, dove disponibili, due tecnologie che servono a migliorare rispettivamente la qualità delle immagini e la resa dell’audio. Il primo interviene su colori, contrasto e luminosità, mentre il secondo punta su un suono più avvolgente e spaziale, un aspetto che dentro un visore acquista un peso ancora maggiore visto che l’utente è letteralmente immerso nella scena.

L’esperienza cinematografica, poi, non si limita al film proiettato davanti agli occhi. Disney ha preparato alcuni scenari virtuali nei quali gli spettatori possono ritrovarsi mentre guardano i propri contenuti preferiti, ambientazioni ispirate ai personaggi e agli universi creati dalla casa di Topolino. Al posto del classico schermo sospeso nel vuoto o in una stanza anonima, la visione si svolge così all’interno di luoghi che richiamano direttamente il mondo Disney, rendendo la serata davanti a un film su Meta Quest 3 o Quest 3S qualcosa di più vicino a un’esperienza a tema che a una normale sessione di streaming.

Fonte: TecnoAndroid