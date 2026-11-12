Fitbit App Gallery chiude alle app di terze parti dal 28 novembre

Per chi possiede uno smartwatch della serie Fitbit Sense o Fitbit Versa il conto alla rovescia è già cominciato. Google ha deciso di chiudere il Fitbit App Gallery agli sviluppatori di app di terze parti a partire dal 28 novembre. Da quel giorno non arriveranno più nuove applicazioni né quadranti alternativi, e anche quelli già pubblicati smetteranno di ricevere aggiornamenti. Chi tiene alla libertà di personalizzare il proprio orologio con qualcosa che non porti la firma di Google ha quindi ancora poche settimane a disposizione.

Il perimetro dell’intervento è ampio. Sono coinvolti Versa, Versa 2, Versa 3, Versa 4, Sense e Sense 2, vale a dire praticamente l’intera gamma di smartwatch Fitbit arrivata sul mercato negli ultimi anni. Non si parla quindi di qualche modello datato e ormai dimenticato in un cassetto, ma di dispositivi che molte persone indossano ancora ogni giorno per allenarsi, monitorare il sonno o semplicemente guardare l’ora con un quadrante scelto su misura.

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Cosa succede alle app già installate

La notizia meno amara è che tutto ciò che si trova già sull’orologio continuerà a funzionare. App e quadranti scaricati in passato resteranno al loro posto e potranno essere usati come sempre. Il nodo arriva nel momento in cui si sceglie di eliminare un contenuto di terze parti oppure si esegue un reset di fabbrica del dispositivo. A quel punto non ci sarà modo di reinstallarlo e quel quadrante o quella applicazione spariranno per sempre.

Meglio quindi muoversi con una certa prudenza. Un ripristino fatto con leggerezza, magari per sistemare un piccolo intoppo, rischia di cancellare in modo definitivo strumenti a cui ci si era affezionati. La Gallery in sé non chiuderà i battenti, ma il suo catalogo sarà ridotto alle sole proposte realizzate da Fitbit e da Google, senza più spazio per i lavori dei programmatori indipendenti.

Sviluppatori, Wear OS e il caso di Sense 2 e Versa 4

La scadenza del 28 novembre riguarda anche chi le app le crea. Fino a quella data gli sviluppatori potranno ancora caricare aggiornamenti oppure scaricare i propri progetti per conservarli. Superato quel giorno, gli strumenti dedicati verranno ritirati e i contenuti resteranno accessibili soltanto a chi li aveva già installati. Il lavoro accumulato negli anni rimarrà così congelato, senza possibilità di correzioni o miglioramenti.

La mossa, a dirla tutta, non arriva come un fulmine a ciel sereno. Google ha puntato tutto su Wear OS e sul Pixel Watch, mentre il vecchio sistema operativo Fitbit OS sembrava destinato da tempo a essere ridimensionato. La chiusura della Gallery agli esterni appare quindi come il naturale proseguimento di una strada tracciata già da un po’.

C’è però un aspetto che lascia qualche perplessità e riguarda chi sta valutando un acquisto proprio in queste settimane. Viene spontaneo chiedersi se chi compra oggi uno di questi orologi sia davvero consapevole di cosa si porta a casa. Sense 2 e Versa 4, infatti, sono ancora regolarmente in vendita, eppure il loro ecosistema di applicazioni viene di fatto bloccato e dal 28 novembre potrà contare soltanto su app e quadranti firmati Fitbit e Google.

Fonte: TecnoAndroid