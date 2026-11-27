In Nuova Zelanda una montagna è diventata a tutti gli effetti una persona giuridica. Si tratta di Taranaki Maunga, che insieme al paesaggio ancestrale che la circonda viene oggi riconosciuta dalla legge come un soggetto unico con un nome preciso: Te Kāhui Tupua. Una scelta che a prima vista può sembrare insolita ma che ha un obiettivo molto chiaro, cioè proteggere il valore ancestrale di questi luoghi e garantire che qualcuno possa parlare a loro nome.

Il riconoscimento non riguarda soltanto la cima o i suoi pendii. L’attenzione si allarga all’intero territorio che le sta intorno, considerato parte integrante della stessa identità. In altre parole il monte non viene più trattato come un semplice elemento geografico ma come un’entità che possiede una propria dignità davanti alla legge. A tutelarne gli interessi sarà un consiglio incaricato della rappresentanza, che di fatto diventa la voce ufficiale della montagna.

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Cosa significa trasformare un monte in persona giuridica

Quando si parla di persona giuridica il pensiero corre quasi sempre alle aziende, alle associazioni o agli enti pubblici. Sono soggetti che non hanno un corpo né una coscienza eppure la legge li tratta come titolari di una propria posizione, con interessi da difendere e qualcuno che agisce per loro. Applicare lo stesso concetto a Taranaki Maunga vuol dire spostare il punto di vista in modo piuttosto netto. La montagna smette di essere un oggetto su cui altri decidono e diventa un soggetto riconosciuto, con un’identità propria che porta il nome di Te Kāhui Tupua.

Proprio per questo serve un organo capace di esprimersi al suo posto. Un rilievo non può presentarsi davanti a un’autorità né far valere da solo le proprie ragioni. Ecco allora il ruolo del consiglio, chiamato a rappresentarla e a farsi carico della sua tutela. È un meccanismo che ricorda quello delle società, dove sono gli amministratori ad agire in nome dell’ente, solo che qui al centro c’è un pezzo di natura carico di significato.

Il valore ancestrale al centro della scelta

Il cuore di tutta la vicenda sta nel valore ancestrale attribuito a questi luoghi. Non si parla soltanto di conservare un ambiente naturale ma di riconoscere un legame profondo con la storia e con le radici di chi vive in quelle terre. Il paesaggio ancestrale intorno a Taranaki Maunga viene quindi considerato parte di un patrimonio che va oltre la dimensione fisica, qualcosa che merita una protezione speciale e non solo una semplice regolamentazione.

La Nuova Zelanda ha scelto di affidare questa protezione a uno strumento giuridico forte. Dare personalità alla montagna significa infatti metterla nelle condizioni di essere difesa come si farebbe con qualunque altro soggetto riconosciuto, e non più soltanto come un bene da gestire. Con Te Kāhui Tupua il monte e il territorio che lo circonda formano un’unica entità, mentre il consiglio che ne cura la rappresentanza diventa il riferimento ufficiale per tutto ciò che riguarda la sua tutela.

Fonte: TecnoAndroid