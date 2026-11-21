Dall’11 novembre 2026 i clienti di Very Mobile hanno a disposizione una strada in più per chiedere la disattivazione della SIM. L’operatore semivirtuale ha introdotto un modulo online da compilare inserendo i propri dati e caricando i documenti richiesti, con la possibilità di farsi dare una mano anche nei punti vendita del marchio. Una novità piccola solo in apparenza, perché fino a poco tempo fa le opzioni per chiudere una linea erano decisamente più limitate e meno immediate.

Vale la pena ricordare di cosa si sta parlando. Very Mobile è il servizio prepagato ricaricabile di Wind Tre, la filiale italiana del Gruppo CK Hutchison, e le sue offerte attuali poggiano proprio sulla rete mobile WINDTRE in 2G, 3G e 4G. Dal 25 novembre 2024 la navigazione si spinge anche fino al 5G, un passaggio che ha reso il marchio low cost ancora più competitivo rispetto al passato.

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C’è poi un dettaglio che molti tendono a dimenticare. Le SIM di questo gestore si disattivano in automatico dopo 12 mesi dall’ultima ricarica, quindi chi lascia la linea inutilizzata a lungo prima o poi la vedrà cessare comunque. Per controllare la data di scadenza basta aprire l’app Very, toccare l’icona dell’account in alto a destra, entrare in “La mia linea” e poi in “Info SIM e PUK”.

Chiudere la linea senza passare a un altro gestore

Aspettare la scadenza naturale però non è l’unica possibilità. Chi vuole cessare la propria utenza senza chiedere la portabilità del numero verso un altro operatore, la cosiddetta MNP, può domandare la chiusura in qualsiasi momento e senza alcun costo. Bisogna solo passare attraverso i canali che la compagnia mette a disposizione, e qui sta proprio il punto della novità.

Fino a qualche tempo fa, infatti, le vie percorribili erano soltanto due. Si poteva inviare una PEC all’indirizzo servizioclienti1929@pec.verymobile.it oppure telefonare al Servizio Clienti componendo il 1929. Soluzioni funzionanti, certo, ma non sempre comode per tutti, soprattutto per chi non possiede una casella di posta elettronica certificata o preferisce evitare le attese al telefono.

Come funziona il nuovo modulo e che ruolo hanno i negozi

Con l’aggiornamento dell’11 novembre 2026 a questi due metodi se n’è aggiunto un terzo. Sul sito dell’operatore è ora disponibile un apposito modulo online pensato proprio per chi desidera chiudere la propria linea. La procedura è piuttosto lineare: si compilano i campi presenti nella pagina, si caricano i documenti richiesti e alla fine si clicca sul tasto “Invia”. Il gestore fa sapere che darà riscontro alla richiesta appena possibile, senza indicare però tempi precisi.

Sempre dalla stessa data, la disattivazione della SIM può passare anche dai negozi Very, come indicato sul sito della compagnia. Chi non ha dimestichezza con le procedure digitali o semplicemente preferisce parlare con qualcuno ha quindi la possibilità di chiedere assistenza direttamente in un punto vendita.

Il funzionamento in negozio merita comunque una precisazione. Gli addetti dei punti vendita Very Mobile forniscono supporto soltanto in caso di espressa richiesta da parte del cliente, e l’aiuto riguarda la compilazione del form online. In pratica anche allo sportello la pratica viene gestita sempre attraverso il nuovo modulo disponibile sul sito Very, che diventa così il canale di riferimento per questo tipo di operazione accanto alla PEC e al numero 1929.

Fonte: TecnoAndroid