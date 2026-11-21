La clipboard di Android potrebbe trasformarsi in un punto debole per la protezione delle credenziali aziendali, perché una tecnica dimostrata da un esperimento recente permette ancora di leggere gli appunti senza che l’utente se ne accorga. A mostrarlo è Toni Noble, che ha messo a punto un metodo con cui un’applicazione riesce a nascondere gli avvisi generati quando un altro software accede al contenuto copiato. E non si parla di dati qualunque. Durante le normali attività lavorative finiscono negli appunti password e codici di autenticazione, cioè proprio le informazioni più delicate.

Il lavoro mette in dubbio l’efficacia di un meccanismo nato apposta per rendere visibili gli accessi sospetti. Il pericolo concreto è che un gesto banale come copiare e incollare diventi l’occasione per sottrarre informazioni riservate senza destare alcun sospetto in chi sta usando il telefono.

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Come Android protegge i dati copiati negli appunti

Secondo la documentazione ufficiale di Google sulla gestione sicura degli appunti, la responsabilità di tutelare i contenuti sensibili copiati dagli utenti spetta agli sviluppatori. Android offre un flag specifico chiamato EXTRAISSENSITIVE, che serve a oscurare l’anteprima del contenuto nella tastiera. Così una password non compare in chiaro quando spunta il suggerimento visivo legato alla clipboard.

Questa misura però ha un limite evidente, visto che non impedisce alle altre app di leggere il valore copiato. Google stessa ammette che software potenzialmente malevoli rappresentano una minaccia, soprattutto quando riescono a osservare ciò che fa l’utente. Anche Google Authenticator sfrutta questa funzione al momento della copia dei codici di verifica, che vengono nascosti nell’anteprima ma restano comunque accessibili a livello applicativo.

Nel tempo il sistema operativo ha aggiunto altre restrizioni. Con Android 10 le applicazioni in secondo piano hanno perso la possibilità di accedere liberamente agli appunti e la registrazione dello schermo è diventata soggetta a un’autorizzazione esplicita, tranne alcune eccezioni legate alla firma del software. In seguito Android 12 ha introdotto una notifica temporanea che compare ogni volta che un’app legge i dati copiati. L’idea è rendere riconoscibili questi accessi e dare all’utente un segnale di possibili attività indesiderate.

L’esperimento che riesce a nascondere gli avvisi

Per Toni Noble una semplice notifica temporanea non basta, specie quando in gioco ci sono informazioni particolarmente sensibili. Per questo ha aperto una richiesta su IssueTracker chiedendo a Google di introdurre autorizzazioni specifiche per controllare l’accesso agli appunti da parte delle singole applicazioni, sul modello di quanto già succede con altri permessi.

Lo spunto per approfondire la faccenda è arrivato durante un’attività di sviluppo. Dopo aver installato Android Studio e lavorato su una versione modificata dell’app Meshtastic, l’autore ha creato un piccolo software sperimentale per capire come si comportano le notifiche di sistema.

Il test ha dimostrato che si possono generare in rapida successione notifiche personalizzate in grado di sovrapporsi agli avvisi che segnalano la lettura degli appunti. Il messaggio pensato per mettere in guardia l’utente diventa così difficile da individuare e la clipboard di Android perde di fatto la sua capacità di segnalare un accesso sospetto. Tutto è documentato tramite un’applicazione di prova e una registrazione del comportamento osservato.

Secondo la ricerca un sistema di protezione non può dirsi affidabile solo perché mostra un avviso, dato che la sua utilità dipende anche dalla possibilità che l’utente lo noti e reagisca in tempo. E le conseguenze vanno ben oltre il furto di una singola password. Un malintenzionato potrebbe sfruttare dati pubblicamente disponibili attraverso attività di OSINT per risalire all’account collegato alle credenziali intercettate, oppure scegliere di vendere il segreto appena ottenuto.

Fonte: TecnoAndroid