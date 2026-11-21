Il progetto Asahi Linux, nato per portare il sistema operativo libero sui computer Apple con processori proprietari, sta vivendo una fase di svolta che tocca due fronti molto diversi tra loro. Da una parte c’è un cambio di licenza open source destinato a far discutere, dall’altra arrivano passi avanti concreti sulla compatibilità hardware, a partire dai Mac M3.

Far girare Linux su queste macchine non è mai stato semplice. Serve un lavoro continuo di analisi e sviluppo, perché l’hardware Apple non è accompagnato da una documentazione completa e ogni componente va studiato con pazienza. La novità interessa chi vuole installare una distribuzione Linux sui Mac più recenti, certo, ma riguarda anche l’intera comunità degli sviluppatori. Le scelte del gruppo infatti non si fermano al funzionamento del sistema e investono il modo in cui il lavoro condiviso viene tutelato e distribuito.

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Addio alla licenza MIT, arriva la GPL

La decisione più rilevante è il passaggio dalla licenza MIT alla GNU General Public License, nella versione 2 o successive. Il motivo è piuttosto chiaro e non proprio piacevole. Secondo quanto spiegato dal team, alcuni soggetti esterni avrebbero prelevato codice ancora in fase di sviluppo direttamente dai repository personali dei collaboratori. Lo avrebbero poi ripubblicato senza alcuna attribuzione oppure fatto riscrivere da modelli linguistici, così da nasconderne la provenienza.

Per capire il peso della scelta conviene guardare a come funzionano le due licenze. La MIT è molto permissiva e consente di riutilizzare il codice in modo ampio, persino dentro prodotti proprietari. La GPL invece si fonda sul principio del copyleft, quindi chi distribuisce una versione modificata deve rispettare gli obblighi di condivisione del codice previsti. L’intento è evitare che il lavoro collettivo finisca trasformato in una soluzione commerciale chiusa, senza che i miglioramenti tornino alla comunità.

Il cambiamento non è ancora concluso e si sta estendendo gradualmente ai vari repository di Asahi Linux. C’è però un rovescio della medaglia. La nuova impostazione potrebbe rendere più complicati i rapporti con alcune realtà dell’ecosistema BSD, che in passato avevano tratto vantaggio dalla maggiore libertà concessa dalla vecchia licenza. Un compromesso non da poco tra la protezione del lavoro comune e la possibilità di riutilizzarlo senza vincoli.

Mac M3, grafica e Thunderbolt, i progressi tecnici

Sul piano hardware la notizia principale è il supporto generale ai Mac M3. Un tassello importante riguarda DCP, il componente che si occupa della gestione dei display. La sua attivazione porta una migliore efficienza energetica e rende possibile la sospensione del sistema. Sui MacBook compatibili diventa sfruttabile anche lo spazio dello schermo attorno alla tacca.

La partita dell’accelerazione grafica invece è ancora aperta. I ricercatori sono riusciti a inizializzare la GPU M3 e a mostrare a schermo il primo triangolo, un risultato preliminare che testimonia quanto stia migliorando la comprensione di questo hardware. Questo però non significa poter già contare su prestazioni adeguate per le applicazioni più impegnative.

Passi avanti anche per Thunderbolt, la cui implementazione iniziale è entrata nel kernel utilizzato dal progetto. Al momento funzionano USB 3 e i collegamenti di rete, mentre mancano ancora il trasferimento PCIe e il tunneling DisplayPort.

Il lavoro poi guarda già oltre. Anche i chip M4 Pro, M4 Max e M5 sono entrati nella prima fase di abilitazione, a conferma di quanto sia complesso adattare Linux alle piattaforme Apple in assenza di una documentazione hardware completa.

Fonte: TecnoAndroid