Agenti vocali AI, le piccole imprese ora rispondono sempre

Gli agenti vocali AI stanno cambiando in modo concreto il rapporto tra aziende e telefono, e la novità più rilevante riguarda chi finora era rimasto ai margini. Con questi sistemi la disponibilità telefonica diventa qualcosa che si può acquistare anche per le piccole imprese, senza dover organizzare un centralino presidiato da persone dedicate a tempo pieno. Rispondere sempre smette così di essere una prerogativa delle grandi organizzazioni e si trasforma in un servizio alla portata di realtà molto più contenute.

È un passaggio che tocca direttamente l’economia delle imprese. Per una piccola attività garantire una linea sempre raggiungibile ha sempre rappresentato un impegno difficile da sostenere, e spesso la scelta era obbligata: accettare che una parte delle chiamate restasse senza risposta. Gli assistenti vocali basati sull’intelligenza artificiale spostano questo equilibrio, perché rendono la presenza al telefono una voce di spesa acquistabile e non più un ostacolo organizzativo.

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Il vantaggio passa dalle richieste concluse

Rispondere però non basta. Il vero beneficio degli agenti vocali dipende da quante richieste vengono concluse correttamente, non dal semplice fatto che qualcuno, o qualcosa, sollevi la cornetta. Una telefonata presa in carico ma lasciata a metà non produce valore per l’azienda e rischia anzi di generare frustrazione in chi chiama. Il metro di giudizio corretto è quindi il risultato finale della conversazione, cioè la capacità del sistema di portare a termine ciò che il cliente desiderava ottenere.

Questo cambia il modo in cui va valutato l’investimento. Non ha molto senso ragionare solo sul numero di chiamate gestite, perché quel dato da solo dice poco sulla qualità del servizio. Conta molto di più capire quante di quelle interazioni arrivano davvero a destinazione, senza richiedere un secondo contatto o l’intervento di una persona per sistemare ciò che è rimasto in sospeso.

Gestionali, eccezioni e dati: dove si decidono costi e responsabilità

A determinare la riuscita sono tre elementi precisi. Il primo è l’integrazione con i gestionali. Un agente vocale che non dialoga con i sistemi già in uso dall’azienda resta isolato e finisce per raccogliere informazioni senza poterle trasformare in azioni concrete. Quando invece è collegato agli strumenti interni, la conversazione telefonica può tradursi direttamente in un’operazione completata.

Il secondo riguarda la gestione delle eccezioni. Non tutte le chiamate seguono un copione prevedibile e i casi che escono dallo schema sono proprio quelli in cui un sistema automatico rischia di inciampare. Il modo in cui queste situazioni vengono intercettate e affrontate pesa in maniera decisiva sull’esperienza di chi telefona e sul lavoro che resta poi a carico dell’azienda.

Il terzo nodo è il controllo dei dati. Durante una telefonata passano informazioni che appartengono ai clienti e all’impresa stessa, e stabilire chi le gestisce e in che modo non è un dettaglio tecnico. Riguarda direttamente la sfera delle responsabilità che l’azienda si assume quando affida la propria linea a un sistema di intelligenza artificiale. Sono questi tre fattori, integrazione con i gestionali, gestione delle eccezioni e controllo dei dati, a definire i costi reali dell’adozione degli agenti vocali AI, insieme alle responsabilità in gioco e alla qualità del servizio che le imprese riescono effettivamente a offrire.

Fonte: TecnoAndroid