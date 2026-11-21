Garmin continua a distribuire aggiornamenti software con un ritmo quasi quotidiano per buona parte dei suoi smartwatch e sportwatch, e questa volta l’attenzione si sposta sulla gamma Garmin Instinct 3. Gli orologi di fascia media della serie ricevono infatti la sesta beta del ciclo di sviluppo che accompagna i dispositivi verso il prossimo major update, un percorso partito a metà settembre e che fin qui ha già portato novità e ritocchi su tutti i modelli coinvolti.

Le prime cinque versioni in anteprima avevano aggiunto funzioni e miglioramenti un po’ ovunque all’interno della famiglia, e il copione non cambia nemmeno con il nuovo rilascio. Stavolta però il cuore del pacchetto è rappresentato dalla risoluzione di bug piuttosto fastidiosi, emersi con la build precedente e ora finalmente sistemati dall’azienda.

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La versione 16.11 beta arriva su tutta la serie Instinct 3

A una decina di giorni dalla beta precedente, pensata soprattutto per i consueti interventi dietro le quinte e per l’aggiornamento delle traduzioni, Garmin ha pubblicato la nuova versione 16.11 beta. Il software prende il posto della 16.09 beta ed è disponibile per Garmin Instinct 3 AMOLED nelle varianti da 45 mm e 50 mm, per Instinct 3 Solar sempre da 45 mm e 50 mm, per Instinct E nei formati da 40 mm e 45 mm e infine per Instinct Crossover AMOLED.

Il changelog è piuttosto snello ma va dritto al punto. Sui modelli AMOLED e Crossover è stato corretto un problema di formattazione del menu CIQ. La parte più corposa riguarda invece Instinct 3 Solar, che vede sparire il potenziale avvio in loop e il possibile arresto anomalo durante le attività prolungate. Sempre sulla variante Solar è stato risolto il difetto per cui le notifiche di inReach non comparivano quando il telefono risultava disconnesso, insieme al problema del download del software che sembrava bloccarsi al 99%. Tutti interventi che puntano a rendere più stabile l’esperienza d’uso, soprattutto per chi utilizza l’orologio a lungo durante gli allenamenti o le uscite all’aperto.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin ed entrare nel programma Beta

Per installare le novità sui Garmin Instinct 3, così come su tutti gli altri smartwatch dell’azienda elvetica e statunitense, basta seguire le indicazioni presenti nelle notifiche di aggiornamento che arrivano tramite l’app Garmin Connect oppure direttamente sull’orologio. Può capitare di non aver ancora ricevuto nulla, perché il roll out di questi pacchetti avviene in maniera graduale. In quel caso è possibile verificare manualmente la disponibilità dallo smartwatch, entrando nella sezione Aggiornamento Software della pagina “Sistema” all’interno del menu Impostazioni. In alternativa si può collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB e cercare i nuovi aggiornamenti attraverso Garmin Express, il software per PC messo a disposizione dal produttore.

Chi desidera invece provare in anticipo le build in fase di sviluppo può iscriversi al programma Beta. La procedura richiede di accedere al proprio account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra e selezionare l’orologio scegliendolo dal nome o dall’immagine. Fatto questo, occorre premere su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A quel punto sullo smartwatch è sufficiente aprire le impostazioni e seguire il percorso Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora per scaricare e installare la versione in anteprima.

Fonte: TecnoAndroid