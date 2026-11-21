La nuova Volkswagen T-Roc R si prepara al debutto della seconda generazione e lo fa senza stravolgere la formula che accompagna il modello dal 2019. Il SUV compatto sportivo della Casa di Wolfsburg punta ancora su un quattro cilindri 2.0 turbo, che in questa versione arriva a 333 CV e 420 Nm di coppia. La vera novità però è un’altra, perché per la prima volta un modello della famiglia R adotta la tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Il resto del pacchetto è quello che gli appassionati si aspettano, quindi trazione integrale 4MOTION con Torque Splitter, cambio DSG e telaio adattivo DCC.

Uno stile discreto ma pieno di dettagli

Fuori la nuova T-Roc R non grida la sua natura sportiva, anche se i segni distintivi non mancano. Il frontale ha una presa d’aria ridisegnata che corre lungo tutta la larghezza del paraurti e una griglia con tre barre orizzontali e sei elementi verticali. Di lato saltano all’occhio le calotte degli specchietti, le barre sul tetto e la cornice superiore in nero. Dietro ci sono quattro terminali di scarico, un diffusore dedicato e il logo R. Chi vuole un sound più corposo può chiedere lo scarico in titanio firmato Akrapovic, mentre l’impianto frenante R Performance si riconosce subito dalle pinze blu.

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Di serie arrivano i cerchi da 19 pollici con design Zandvoort, ma in opzione si possono avere quelli forgiati da 20 pollici in stile Warmenau. Le tinte disponibili sono cinque, cioè Lapiz Blue Metallic, Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey Metallic e Grenadilschwarz Metallic.

Nell’abitacolo la lettera R compare un po’ ovunque. Il volante R Performance, in pelle o in alcantara, ha un pulsante dedicato per richiamare la modalità di guida R. Il Digital Cockpit Pro propone grafiche specifiche, tra cui una schermata con il contagiri al centro e un’altra con una scala orizzontale fino a 8.000 giri/min e gli indicatori che suggeriscono quando cambiare marcia. In manuale il DSG si gestisce con le palette al volante oppure con i comandi Shift by wire. Nei profili Special e Drift il cambio non sale da solo di rapporto quando il motore tocca il limitatore.

I sedili sportivi di serie sono in tessuto e ArtVelours con cuciture a contrasto e logo R blu, in alternativa c’è l’abbinamento tra pelle Varenna e ArtVelours. Anche le soglie d’ingresso portano il logo R. Per chi frequenta la pista la strumentazione offre un GPS Lap Timer e un cronometro per le accelerazioni, oltre a dati come pressione di sovralimentazione, temperatura del cambio, coppia, potenza, forze G e ripartizione della coppia tra le ruote.

Motore, trazione e modalità di guida

Sotto il cofano lavora l’EA888 evo5, ultima evoluzione del turbo a iniezione diretta Volkswagen. Il 1.984 cc eroga 245 kW, pari a 333 CV, con la potenza massima tra 5.750 e 6.500 giri/min e una coppia di 420 Nm disponibile tra 1.900 e 5.250 giri/min. Rispetto alla variante da 204 CV montata sulla T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION il propulsore è stato rivisto, con un compressore elettrico che affianca il turbo a gas di scarico per migliorare la risposta ai bassi regimi. Ci sono poi l’iniezione diretta fino a 500 bar, il turbo a geometria variabile VTG e il ciclo Miller, scelte pensate per contenere consumi ed emissioni. L’auto è conforme alla normativa Euro 7.

Il sistema mild hybrid usa un generatore di avviamento azionato a cinghia e una batteria agli ioni di litio. Recupera energia in frenata e in rilascio per alimentare i dispositivi di bordo e in certe condizioni consente di spegnere il motore termico. La trazione 4MOTION lavora con il sistema R Performance Torque Vectoring e con il Torque Splitter posteriore sviluppato da Volkswagen R, che in curva può spostare fino al 100% della coppia del retrotreno sulla ruota esterna per ridurre il sottosterzo. Completano il quadro sospensioni DCC, avantreno MacPherson, retrotreno multilink, sterzo progressivo e un impianto frenante specifico, con molle più corte e supporti motore più rigidi.

Le modalità di guida sono nove, ovvero Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race, Individual, Special e Drift. Quest’ultima permette derapate controllate su circuiti chiusi, mentre Special adotta una taratura degli ammortizzatori pensata per il Nürburgring Nordschleife. In Race il turbo resta a un regime più alto per una risposta più pronta e l’ESC può essere impostato su Sport o disattivato del tutto. Volkswagen non ha ancora comunicato prezzo e data di arrivo nelle concessionarie della nuova T-Roc R. A fine carriera la generazione precedente partiva in Italia da 54.400 euro di listino.

Fonte: TecnoAndroid