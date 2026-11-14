Very Mobile, 200 Giga a 5,99 euro con coupon per un amico

Very Mobile ha lanciato in queste ore una nuova campagna promozionale via SMS dedicata ad alcuni clienti con una SIM già attiva, che ora possono invitare un amico a passare all’operatore con l’offerta Very 5,99 Special 200 Giga al prezzo di 5,99 euro al mese. Il funzionamento ricalca quello già visto a ottobre 2026. Chi riceve il messaggio ottiene un codice coupon da girare a un’altra persona, che a quel punto potrà attivare la promozione in un punto vendita Very oppure online, attraverso la pagina dedicata sul sito dell’operatore indicata nel testo dell’SMS. Anche stavolta il messaggio si apre con la frase “Porta un amico in Very con 200 Giga”.

Cosa include Very 5,99 Special 200 Giga e come attivarla

Ogni mese il pacchetto mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i fissi e i mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga di traffico dati in 5G con velocità fino a 30 Mbps. Il prezzo resta di 5,99 euro al mese e il messaggio lo presenta come bloccato “per sempre”. Nel link la promozione compare con il nome Very 5,99 Special 5. Attivazione e SIM, sia fisica sia eSIM, non costano nulla.

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Chi sceglie la strada online deve inserire il codice coupon dopo aver indicato se preferisce una SIM tradizionale o virtuale. In alternativa basta presentarsi in uno dei negozi Very. Il codice va usato entro il 21 novembre 2026, salvo cambiamenti. Per l’identificazione online, oltre alla videoidentificazione che richiede la verifica di un operatore, da dicembre 2023 si può ricorrere allo SPID e dall’estate 2024 anche alle credenziali CIE, con tempi di pochi minuti.

L’alternativa da 150 Giga e l’iniziativa Porta un amico in Very

In questo stesso periodo, e con la stessa scadenza del 21 novembre 2026, ad alcuni clienti potrebbe arrivare invece la proposta Very 5,99 Special 150 Giga, sempre tramite un codice da condividere via SMS. Nel link è indicata come Very 5,99 Special 3 e comprende minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga in 5G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese, con il primo rinnovo gratuito. Anche qui attivazione e SIM o eSIM sono gratis.

Questa campagna non va confusa con l’iniziativa Porta un amico in Very, attiva fino al 3 dicembre 2026 salvo cambiamenti, che permette di ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio utilizzabili per il rinnovo mensile. Le due cose però si possono sommare. Il cliente può infatti condividere con la stessa persona sia il codice coupon per l’offerta sia il codice amico, così entrambi ricevono una ricarica in regalo.

Pagamento, rete 5G e Giga in roaming

Di base le offerte Very si pagano scalando il credito residuo e, se al momento del rinnovo il credito non basta, la linea viene sospesa fino alla ricarica successiva. Durante l’ordine o anche dopo si può attivare gratuitamente la Ricarica Automatica, che associa un metodo di pagamento e ricarica ogni mese l’importo dell’offerta 12 ore prima del rinnovo. Una volta esauriti i Giga la navigazione si blocca fino al rinnovo, che comunque può essere anticipato. Oltre la soglia dei 200 SMS ogni messaggio costerebbe 29 centesimi, anche se il dato non compare nei documenti ufficiali.

Very Mobile è il servizio prepagato di Wind Tre, del gruppo CK Hutchison, e dal 25 novembre 2024 naviga anche in 5G sulla rete WindTre. Sulle offerte sotto i 6,99 euro la velocità è generalmente limitata a 30 Mbps, ma con l’opzione Very Full Speed 5G a 0,99 euro al mese, con il primo mese gratis alla prima attivazione, si arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Lo stesso sblocco è incluso nell’opzione Very Plus, che aggiunge Giga extra e sconti vari ed è in promozione a 0,99 euro al mese anziché 1,99 fino al 3 dicembre 2026. Servono uno smartphone compatibile e la copertura, oggi pari al 97% della popolazione in FDD DSS e all’82% in 5G TDD, altrimenti si naviga in 4G fino a 300 Mbps.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi ci sono VoLTE, chiamate via WiFi, hotspot, Ti ho Cercato e RingMe, mentre i servizi a pagamento sono bloccati di default. Nel Roaming UE, oltre che in Moldavia e Ucraina, minuti e SMS si usano senza sovrapprezzi, mentre con le offerte da 5,99 euro il limite di traffico dati per tutto il 2026 è di 9 Giga al mese. Superata questa soglia si paga circa 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, IVA inclusa.

Fonte: TecnoAndroid