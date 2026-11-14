DAZN Full a 19,99 euro per 12 mesi: offerta fino all’8 novembre

Mancano pochi giorni alla scadenza e DAZN Italia ha deciso di rinfrescare la memoria ad alcuni utenti selezionati. La promozione in questione permette di attivare il piano DAZN Full in versione mensile senza vincoli a 19,99 euro al mese, con dentro tutta la Serie A, la Serie B e una lunga lista di altri eventi sportivi.

L’offerta è disponibile dal 27 ottobre 2026 ed è rivolta a chi possiede già un account DAZN senza alcun abbonamento attivo. Può riguardare sia ex abbonati sia profili gratuiti sui quali non è mai stato sottoscritto nulla. Inizialmente era stata lanciata in occasione di Halloween 2026 con scadenza fissata al 3 novembre, poi è arrivata una proroga. Adesso, come indicato nel popup visibile sul sito a chi rientra nell’iniziativa, resta valida fino alle 23:59 dell’8 novembre 2026, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti.

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Proprio per spingere chi non ha ancora aderito, dal 6 novembre 2026 è partita una nuova campagna email con oggetto “A soli 19,99 euro al mese: parti con i big match, vivi la stagione!”. Il messaggio è arrivato per esempio ad alcuni ex clienti sull’indirizzo associato all’account, ma la stessa proposta compare anche a utenti registrati che non hanno mai pagato un abbonamento. Il prezzo scontato vale per i primi 12 mesi al posto dei 46,99 euro di listino, cifra a cui il piano tornerà automaticamente dopo il primo anno, salvo disdetta. Non è escluso che altri utenti ricevano promozioni diverse. Intanto nella home page, sempre fino all’8 novembre, tutti i nuovi abbonati trovano il piano Full scontato a partire da 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

Come attivare la promo e come funziona la disdetta

Per sfruttare lo sconto sul piano Full mensile bisogna accedere al sito di DAZN da browser, non tramite app, usando l’indirizzo email che ha ricevuto la comunicazione e la relativa password. Dopo il login compare un popup con la scritta “Oltre il 50% di sconto su DAZN Full. Vivi tutto lo sport di DAZN a soli 19,99 euro al mese per un anno. Massima flessibilità col piano mensile. Offerta valida fino all’8 novembre”. L’offerta non è cedibile né condivisibile perché legata al singolo account. Anche senza email la promo può apparire direttamente in home page agli utenti idonei. E se il messaggio non si vede, conviene passare dal proprio profilo, aprire la voce “Il mio account” e poi “Cambia piano” nella sezione “I miei abbonamenti”, dove il Full mensile risulta attivabile con i primi 12 mesi scontati.

Sul fronte contrattuale non c’è alcun vincolo di permanenza. La disdetta richiede 30 giorni di preavviso, senza costi aggiuntivi né restituzione degli sconti già goduti, secondo le regole introdotte dal 30 ottobre 2022: si continuano a vedere i contenuti per quei 30 giorni pagando però i giorni extra oltre la mensilità già saldata. Dal 17 luglio 2026, inoltre, è previsto il diritto di ripensamento entro 14 giorni dall’attivazione con rimborso della parte non utilizzata.

Cosa si vede con DAZN Full

Il pacchetto dà accesso all’intero catalogo, proprio come il piano Family. Nel calcio ci sono tutta la Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029, tutta la Serie BKT fino al 2026/2027, LaLiga EA Sports fino al 2029, la Copa del Rey e alcune partite di Liga Portugal Betclic, Jupiler Pro League ed Emirates FA Cup. Spazio anche al calcio femminile con la Serie A Women Athora, ai canali tematici come Inter TV, Milan TV, Juventus TV, Lazio Style e AS Roma TV, oltre ai contenuti FIFA+. Completano l’offerta il volley nazionale e internazionale, diverse competizioni di basket, l’ATP Challenger Tour, la NFL, il LIV Golf e la boxe. Dentro ci sono pure Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con la possibilità di aggiungere altri 4 canali tramite l’opzione Eurosport Extra a 2,99 euro in più al mese.

La visione in contemporanea è consentita su 2 dispositivi soltanto se collegati alla stessa rete di casa, mentre dal 10 settembre 2026 l’account può avere al massimo 5 dispositivi associati. Chi vuole guardare su due reti diverse può aggiungere l’opzione Utente Aggiuntivo a 25 euro in più al mese. Per vedere invece DAZN 1 e DAZN 2 sul decoder Sky, con le 7 partite di Serie A a giornata in esclusiva, serve l’opzione DAZN su Sky da 10 euro al mese, compatibile con i piani Full e Family ma non con il piano Sports.

Fonte: TecnoAndroid