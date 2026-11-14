Volantino Action: giochi PS5 a 12,95 euro e tris MasterChef

Il nuovo volantino Action è arrivato nei punti vendita della catena e resterà valido fino al 17 novembre, con una selezione di offerte che va dai videogiochi alla cucina, passando per idee regalo e decorazioni natalizie. I prezzi sono decisamente contenuti, e anche questa settimana l’attenzione si concentra su prodotti pensati per chi vuole portarsi avanti con i pensieri in vista delle feste senza svuotare il portafoglio.

Giochi per PS5 e idee regalo nel volantino Action

Il pezzo forte della promozione riguarda i giochi per PlayStation 5, proposti a 12,95 euro ciascuno. Si tratta di cinque titoli di buon livello che a questa cifra rappresentano un risparmio notevole rispetto a quanto si spende normalmente per un videogioco su console. Un’occasione interessante per i giocatori che vogliono ampliare la propria collezione, oppure per chi cerca un regalo da mettere sotto l’albero per amici e familiari appassionati di PS5.

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Sul fronte delle idee regalo il volantino propone il calendario dell’avvento da personalizzare a soli 2,39 euro. Un’idea semplice ma simpatica, che lascia spazio alla fantasia di chi lo prepara. Chi preferisce qualcosa di già pronto e un po’ più ricercato trova invece la variante con gioielli mix & match a 9,95 euro, una formula che consente di combinare i vari pezzi a piacimento.

Non mancano poi i set regalo dedicati alla cura della persona. Quello firmato Homme Distinction costa 3,33 euro e contiene gel doccia, shampoo e detergente per il viso, il tutto racchiuso in un beauty case. Leggermente più ricco il kit di Namaste, venduto a 3,99 euro, che comprende gel doccia, scrub corpo, bagnoschiuma e crema per corpo e mani, anche in questo caso con beauty case incluso. Due proposte che a prezzi del genere si prestano bene anche come piccoli pensieri da affiancare a un dono più importante.

Il tris MasterChef Midnight per la cucina

Chi passa molto tempo ai fornelli troverà pane per i suoi denti nella linea MasterChef Midnight, protagonista di un tris di offerte. Si comincia con il set di utensili da cucina a 3,33 euro, composto da cucchiaio, spatola e mestolo resistenti al calore, strumenti di base che difficilmente mancano in un cassetto ben organizzato.

A 3,95 euro c’è invece la teglia in acciaio al carbonio con rivestimento antiaderente in ceramica. È un accessorio piuttosto versatile perché si presta alla cottura al forno ma anche a friggere e grigliare, quindi copre diverse esigenze in cucina con un solo oggetto.

La proposta più consistente della serie è il set di padelle in vendita a 24,95 euro. Comprende tre pezzi con diametro da 20, 24 e 28 centimetri, una gamma di misure che permette di gestire sia porzioni piccole sia preparazioni più abbondanti. Le padelle sono adatte a tutte le fonti di calore, un aspetto pratico per chi cerca un prodotto da usare senza preoccuparsi del tipo di piano cottura presente in casa.

Accanto a queste promozioni il catalogo comprende anche altre idee per le feste e diverse decorazioni natalizie, tutte consultabili tra le pagine del volantino Action. Le offerte Action della settimana restano disponibili fino al 17 novembre nei punti vendita della catena, salvo esaurimento scorte.

Fonte: TecnoAndroid