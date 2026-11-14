Game Pass su Steam Deck: lo porta la community con Unifideck

Il Game Pass arriva su Steam Deck, non per una scelta ufficiale ma grazie al lavoro paziente della community. Per molto tempo l’assenza del servizio in abbonamento di Microsoft è stata una delle mancanze più evidenti del dispositivo, e adesso qualcosa si muove davvero. Il quadro però è ancora in evoluzione e qualche limite c’è, quindi conviene guardare la novità con entusiasmo misurato.

Il problema, a pensarci bene, non riguarda soltanto la portatile. Tocca l’intera idea del gaming su Linux messa a confronto con Windows. Il catalogo in abbonamento e in generale i giochi Microsoft e Xbox non sono mai stati supportati sul sistema del pinguino, e la questione va ben oltre il semplice risparmio. Certo, pagare una quota mensile e avere accesso a una libreria ampia è comodo, ma il punto vero è un altro. Tanti titoli si possono giocare solo passando da lì, e chi sceglie Linux finisce per rinunciarci.

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Immaginare un intervento diretto da parte di Microsoft è piuttosto difficile, visto che Windows è un suo prodotto e non avrebbe molto senso spingere gli utenti verso un’alternativa. Ecco perché la spinta è arrivata da un’altra parte. Da tempo gli appassionati e diversi sviluppatori indipendenti lavorano per colmare questo vuoto, e a quanto pare i primi risultati concreti stanno finalmente arrivando, anche se la strada non è ancora del tutto spianata.

Unifideck, una sola interfaccia per tutte le librerie

Chi usa Steam Deck abitualmente con ogni probabilità ha già sentito nominare Unifideck. Si tratta di un software pensato per mettere ordine, perché permette di riunire in un’unica schermata le raccolte di giochi provenienti dalle diverse piattaforme supportate, come Steam, GOG ed Epic. Niente più salti da un launcher all’altro, insomma, ma un solo punto di accesso per tutto quello che si possiede.

Dal punto di vista tecnico Unifideck è una plugin per Decky Loader. Quest’ultimo è un’applicazione anch’essa sviluppata e mantenuta dalla community, che consente di personalizzare l’interfaccia della portatile aggiungendo un menu dedicato nella barra Quick Access. Da quel menu è possibile avviare plugin e piccole applicazioni homebrew di vario genere, ampliando parecchio le funzioni previste di serie. È proprio questo ecosistema costruito dagli utenti ad aver reso possibile il passo successivo.

Con la versione 0.8.0 entra in gioco il Game Pass

La novità vera sta nell’ultimo aggiornamento. La versione 0.8.0 di Unifideck introduce il supporto al Game Pass, e lo fa in modo piuttosto diretto. Grazie alla plugin diventa possibile scaricare con facilità i titoli inclusi nell’abbonamento e giocarli direttamente su Steam Deck, senza dover installare Windows o ricorrere a soluzioni particolarmente macchinose.

Per chi aveva messo da parte l’idea di accedere al catalogo Xbox dalla propria portatile si tratta di un cambiamento non da poco. Fino a ieri quell’abbonamento era di fatto fuori portata per chi giocava su Linux, mentre adesso esiste una strada percorribile. Va comunque ricordato che non si parla di un supporto ufficiale, ma del frutto del lavoro di terze parti, e che la situazione è ancora in divenire. Il servizio di Microsoft diventa così accessibile su Steam Deck attraverso la plugin Unifideck per Decky Loader, aggiornata alla versione 0.8.0.

Fonte: TecnoAndroid