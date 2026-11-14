OPPO A7 Pro 5G spunta in Belgio: batteria da 7.400 mAh e IP69K

Senza alcun annuncio ufficiale, OPPO A7 Pro 5G è comparso sullo store online del marchio in Belgio, con prezzo, colorazioni e scheda tecnica completa già in bella vista. Il nuovo modello arriva dopo OPPO A7 Pro Max, sbarcato a settembre in Austria con una batteria da 10.000 mAh, e porta con sé un accumulatore da 7.400 mAh abbinato alla ricarica rapida a 80 W. Si tratta del fratello minore della serie, che adesso si affaccia anche sul mercato europeo con qualche differenza rispetto alla versione presentata in origine.

Sul fronte del display OPPO A7 Pro 5G monta un pannello AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione di 2.372 x 1.080 pixel e frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz. Lo schermo gestisce colori a 10 bit e copre per intero lo spazio colore DCI P3 in modalità standard. La luminosità tipica è di 800 nit ma può salire fino a 1.400 nit quando serve davvero, per esempio sotto il sole diretto. Il lettore di impronte digitali trova posto sotto il display.

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Processore, fotocamere e resistenza di OPPO A7 Pro 5G

Il cuore dello smartphone è il MediaTek Dimensity 6360 Max, un chip di fascia media con grafica Mali G57 MC2, affiancato da 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul sito belga questa è l’unica configurazione in vendita. A bordo gira ColorOS 16 e il produttore garantisce che il telefono resterà fluido per cinque anni. Una promessa che però riguarda le prestazioni e non chiarisce quanti anni di aggiornamenti software arriveranno.

Il comparto fotografico posteriore si affida a un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.9, autofocus e stabilizzazione ottica, accompagnato da una fotocamera monocromatica da 2 MP f/2.4 che in questa fascia di prezzo ricopre di solito un ruolo piuttosto marginale. Più curiosa la camera frontale, anch’essa da 50 MP con apertura f/2.1 e autofocus, che consente di scegliere tra tre livelli di zoom per gli autoscatti. La registrazione video si ferma a 1080p a 60 fotogrammi al secondo.

Come per gli altri esponenti della serie il vero asso nella manica è la batteria da 7.400 mAh, che si ricarica a 80 W tramite il sistema SuperVOOC e può alimentare altri dispositivi via cavo a 10 W. Grande attenzione anche alla robustezza, visto che il dispositivo vanta le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K. In pratica resiste alla polvere, all’immersione e perfino ai getti d’acqua ad alta pressione e ad alta temperatura, come quelli utilizzati negli autolavaggi. A questo si aggiunge una resistenza agli urti certificata secondo standard militari. Nonostante l’accumulatore generoso lo spessore si ferma a 8,8 mm e il peso a 200 grammi, con dimensioni complessive di 159,08 x 75,81 x 8,8 mm.

Completano il quadro la connettività 5G con supporto a nano SIM ed eSIM, WiFi 5, Bluetooth 5.4, NFC e GPS. Le colorazioni proposte sono due, Shine Titanium e Surfing Blue.

Prezzo in Europa e differenze con il modello originale

Nello store belga OPPO A7 Pro 5G ha un prezzo di listino di 499 euro, ridotto a 429 euro per il lancio. Nella confezione, dettaglio ormai poco comune, si trovano anche il caricatore, gli auricolari, una cover e una pellicola protettiva.

Rispetto alla prima versione di A7 Pro, presentata a settembre, la variante destinata all’Europa cambia in alcuni punti. La batteria scende da 8.000 a 7.400 mAh mentre la ricarica sale da 45 a 80 W. La fotocamera anteriore passa da 8 a 50 MP e scompare la configurazione con 8 GB di RAM, che sul modello originale affiancava quella da 6 GB.

Con un listino di 499 euro OPPO A7 Pro si posiziona 100 euro sotto OPPO A7 Pro Max venduto in Austria, che costa 599 euro nella versione con 6 GB di RAM e 256 GB di memoria e dispone di una batteria più capiente. Molti modelli della serie A del marchio cinese sono già arrivati in Italia in passato.

Fonte: TecnoAndroid