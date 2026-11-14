Hey Gemini sostituisce Hey Google sugli occhiali Android XR

Google sta cambiando il modo in cui si richiama il suo assistente con la voce, e il primo segnale concreto si chiama Hey Gemini. La nuova formula debutta sui recenti occhiali intelligenti basati su Android XR, presentati proprio in queste ore, e prende il posto del tradizionale Hey Google che finora ha accompagnato praticamente ogni interazione vocale con i servizi dell’azienda. Non si tratta di un dettaglio di poco conto, perché quella hotword è da anni una specie di marchio di fabbrica per milioni di persone.

La decisione non arriva per caso. Da tempo Gemini sta progressivamente sostituendo Google Assistant all’interno dell’ecosistema di Mountain View, un passaggio graduale che coinvolge app, servizi e dispositivi. Cambiare anche la parola d’ordine per attivare l’intelligenza artificiale appare quindi come un tassello coerente con questa transizione, almeno sul nuovo hardware indossabile.

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Come funziona Hey Gemini sugli occhiali Android XR

Sugli occhiali sviluppati insieme a Samsung basterà pronunciare “Hey Gemini” per richiamare l’assistente. Chi preferisce evitare di parlare ad alta voce avrà comunque un’alternativa piuttosto pratica, cioè un semplice tocco sulla montatura. Due strade diverse per arrivare allo stesso risultato, pensate per adattarsi alle situazioni in cui ci si trova durante la giornata.

Una volta attivato, Gemini è in grado di fare pressoché qualsiasi cosa. Sfrutta le fotocamere e i microfoni integrati negli occhiali, oltre al contesto fornito dallo smartphone collegato, per rispondere a domande su ciò che l’utente sta osservando in quel momento. In pratica l’assistente vede quello che vede chi indossa il dispositivo e può offrire informazioni legate direttamente all’ambiente circostante.

Curioso anche il percorso che ha portato a questa scelta. Solo pochi mesi fa, durante il Google I/O, Big G aveva mostrato in anteprima gli stessi occhiali Android XR indicando ancora “Hey Google” come comando vocale per accedere a Gemini. Nel materiale diffuso adesso, invece, il riferimento è diventato esplicitamente “Hey Gemini”. Un cambio di rotta avvenuto in tempi piuttosto rapidi, segno che l’azienda ha voluto dare all’assistente un’identità più netta proprio sul nuovo prodotto.

Smartphone, speaker e smart home restano con Hey Google

Per il momento la novità riguarda esclusivamente gli occhiali intelligenti. Non c’è ancora una sostituzione generalizzata della storica hotword, e chi utilizza uno smartphone Android, uno speaker o un display per la smart home continuerà a richiamare l’assistente con il classico “Hey Google”. Nessun cambiamento immediato, dunque, per la grande maggioranza dei dispositivi già presenti nelle case e nelle tasche degli utenti.

La domanda aperta riguarda il futuro di questa formula. Non è ancora chiaro se Hey Gemini rimarrà una caratteristica specifica degli occhiali oppure se, con il passare del tempo, diventerà il nuovo comando vocale standard per l’assistente di Google anche su smartphone, automobili e dispositivi per la casa. La seconda ipotesi viene considerata la più probabile, soprattutto alla luce del ruolo sempre più centrale che Gemini sta assumendo al posto di Google Assistant. Al momento, però, l’unico prodotto che adotta ufficialmente la nuova parola di attivazione resta quello nato dalla collaborazione tra Google e Samsung su piattaforma Android XR.

Fonte: TecnoAndroid