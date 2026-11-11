Guida autonoma, Milano accelera ma il Codice della strada frena

La guida autonoma in Italia viaggia oggi a due velocità molto diverse. Da una parte c’è Milano, che a settembre 2026 ha firmato un accordo triennale per sperimentare i veicoli autonomi nel trasporto urbano. Dall’altra c’è il Codice della strada, ancora in discussione, che rischia di bloccare tutto prima ancora che i progetti prendano davvero forma. La proposta in esame prevede infatti la presenza obbligatoria di una persona a bordo di ogni mezzo senza conducente, un vincolo che renderebbe di fatto inattuabili le iniziative di questo tipo. Secondo Geotab, azienda specializzata in telematica e gestione dei veicoli connessi, la partita dei prossimi anni non si giocherà soltanto sul terreno tecnico o normativo. Il nodo vero sarà riuscire a coordinare in modo efficiente migliaia di veicoli autonomi nello stesso momento.

Europa e Italia tra spinte in avanti e freni normativi

A livello continentale il quadro appare ancora frammentato. Un briefing del Servizio Ricerca del Parlamento europeo pubblicato a ottobre 2026 segnala che robotaxi e navette autonome restano confinati a poche città e a contesti sperimentali. Lo stesso documento sottolinea che serve una regolazione coesa per portare i progetti pilota su scala europea. Qualcosa però si muove. A giugno 2026 i ministri dei trasporti dell’Unione hanno sostenuto un’iniziativa per creare aree di prova transfrontaliere dedicate ai mezzi a guida automatizzata, così da agevolare sperimentazioni e interoperabilità tra gli Stati membri. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/481, che modifica il quadro tecnico del 2022, fissa invece le procedure per l’omologazione dei sistemi previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144.

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Su questo punto interviene Stefano Peduzzi, vicepresidente Technology Solutions and Operations di Geotab. “La guida autonoma non è più soltanto una questione di sensori, algoritmi e capacità di navigazione” spiega il manager, aggiungendo che “perché l’innovazione possa esprimere appieno il suo potenziale, è fondamentale che anche il quadro normativo evolva in modo coerente con i modelli di mobilità autonoma che si stanno affermando a livello internazionale”.

Milano fa da banco di prova ma crescere resta complicato

Il percorso avviato dal Comune di Milano coinvolge Niulinx, realtà nata in seno al Politecnico di Milano. Il programma di tre anni prevede test su strada, analisi degli effetti sulla sicurezza e valutazioni sul trasporto a chiamata, sui collegamenti con la rete pubblica e sui servizi pensati per le categorie più fragili.

Un dossier dell’Osservatorio ACI sulla guida autonoma osserva che i mezzi automatizzati possono diventare un complemento al trasporto pubblico già esistente. La condizione è che le autorità definiscano regole capaci di massimizzare sicurezza ed efficienza. Un documento di lavoro presentato alla Camera stima poi che entro il 2035 grandi flotte di robotaxi potrebbero operare in un numero di città compreso tra 40 e 80 in tutto il mondo.

Esiste però un problema di adattamento. Le tecnologie sviluppate per le metropoli nordamericane, con una rete stradale regolare, faticano a funzionare in città come Milano o Roma, dove il traffico è meno standardizzato e il rapporto tra pedoni e automobili decisamente più imprevedibile. Pesa anche l’incertezza economica: secondo il Parlamento europeo le corse dei robotaxi di Waymo costano oggi tra il 20% e il 40% in più rispetto a un taxi tradizionale nei casi osservati negli Stati Uniti.

La telematica per governare le flotte del futuro

Coordinare migliaia di mezzi senza conducente è una sfida operativa ancora prima che tecnologica. Grazie a un collegamento continuo con il centro di controllo, gli operatori delle flotte autonome possono monitorare posizione, condizioni dei veicoli e livello di carica delle batterie. In questo modo il sistema prende il posto dell’autista nel segnalare eventuali anomalie.

Il report Geotab Signals 2026 descrive First Light, una piattaforma predittiva che sfrutta 37 trilioni di punti dati per anticipare guasti e rischi di guida prima che si presentino. Oggi l’azienda collega circa 6 milioni di veicoli nel mondo ed elabora 100 miliardi di punti dati al giorno per oltre 100mila clienti, dalle piccole flotte fino alle aziende Fortune 500.

“La differenza tra una sperimentazione di successo e un servizio economicamente sostenibile potrebbe dipendere proprio da questo livello di coordinamento” afferma Peduzzi, secondo cui “nella mobilità del futuro i veicoli dovranno essere parte di una rete intelligente capace di tradurre i dati in decisioni operative”. Dal report sull’efficienza delle flotte connesse emerge intanto che gli utenti attivi delle soluzioni di sicurezza Geotab registrano già il 28,7% di collisioni in meno rispetto a chi non le utilizza.

Fonte: TecnoAndroid