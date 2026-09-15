Until Dawn 2, spunta il prezzo sul PS Store neozelandese

Il prezzo di Until Dawn 2 potrebbe essere più basso di quanto molti si aspettassero, almeno stando a quanto comparso sul PlayStation Store neozelandese, dove la pagina dedicata all’horror esclusivo per PS5 ha già mostrato una cifra per la versione digitale. Un dettaglio piccolo, certo, ma di quelli che fanno rumore quando si parla di un titolo first party destinato ad aprire l’anno videoludico. Il gioco arriverà il 28 gennaio 2027, data ormai fissata, e sarà una delle prime grandi uscite esclusive della console Sony nel nuovo anno. La comparsa del prezzo in Nuova Zelanda, segnalata da un utente su ResetEra con tanto di immagine della pagina store, ha permesso di farsi un’idea abbastanza precisa di quanto potrebbe costare il gioco anche dalle nostre parti.

Quanto potrebbe costare davvero Until Dawn 2

Sul PS Store neozelandese la cifra indicata è di EUR 77 neozelandesi. Convertendo e allineando ai listini abituali di Sony, la stima porta a 59,99 euro, un valore che per un’esclusiva PS5 suona quasi sorprendente. Non siamo dalle parti del prezzo budget, sia chiaro, però resta comunque sotto la media a cui il pubblico si è abituato per le produzioni interne di casa PlayStation, dove il tetto dei 79,99 euro è ormai una consuetudine per i titoli più ambiziosi.

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Il ragionamento che circola è piuttosto semplice. Un prezzo più contenuto può servire a spingere le vendite fin dal lancio, soprattutto per un progetto che punta su un pubblico ampio e non necessariamente composto da appassionati del genere horror. Until Dawn 2 eredita l’identità di un titolo che, ai tempi, ha costruito la sua fortuna anche sul passaparola e sulla dimensione condivisa dell’esperienza, quella del gruppo di amici davanti allo schermo che discute su quale scelta compiere. C’è però un elemento che invita alla prudenza. Il remake del primo capitolo, in Europa, è stato proposto a 69,99 euro. Non è affatto escluso, quindi, che anche il seguito finisca per assestarsi sulla stessa cifra nel nostro continente, con la Nuova Zelanda che segue una politica di listino leggermente diversa. Le conversioni valutarie, nel mondo dei videogiochi, raramente sono un calcolo matematico puro.

Cosa sappiamo finora del ritorno dell’horror targato PlayStation

Per il momento restiamo nel campo delle ipotesi, perché nessuna comunicazione ufficiale è arrivata né dallo studio di sviluppo né da Sony. Una pagina store apparsa in anticipo su un mercato specifico non equivale a un annuncio, e la storia recente dei listini digitali insegna che i valori possono cambiare prima del debutto effettivo.

Chi volesse farsi un’idea più concreta del gioco può recuperare il trailer mostrato durante lo State of Play, che ha rappresentato il vero biglietto da visita del progetto. Il filmato ha riportato l’attenzione su un franchise che negli ultimi anni si era mosso soprattutto attraverso riedizioni e adattamenti, senza un capitolo inedito capace di raccogliere l’eredità dell’originale.

Nel frattempo, il filone narrativo horror interattivo continua a muoversi anche altrove. Gli autori del primo Until Dawn hanno firmato Directive 8020, titolo che porta le stesse meccaniche di scelta e conseguenza in un contesto fantascientifico, segno di quanto quella formula abbia ancora spazio nel mercato attuale. La data del 28 gennaio 2027 resta il punto fermo del calendario, con il prezzo definitivo per il mercato europeo che dovrà essere confermato dalle pagine ufficiali dello store nei prossimi mesi.