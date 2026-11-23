Gli occhiali IXI partono da un’idea quasi controcorrente rispetto a quello che si vede oggi nel settore degli indossabili. Invece di riempire la montatura di funzioni intelligenti, l’azienda finlandese ha deciso di concentrarsi sul motivo per cui gli occhiali esistono, cioè permettere di vedere bene. Il progetto riguarda infatti delle lenti autofocus capaci di modificare da sole la correzione quando lo sguardo si sposta da un punto lontano alla lettura ravvicinata, senza che chi le indossa debba fare nulla.

Non per forza un dispositivo tecnologicamente avanzato deve inseguire le novità più recenti in fatto di funzioni smart. A volte, anzi, si rischia di perdere di vista lo scopo principale di un oggetto così comune. In Finlandia lo hanno capito bene e IXI sta lavorando proprio in questa direzione, con un modello pensato per adattarsi in automatico alla distanza a cui si guarda. Chi ha meno di 40 anni potrebbe pensare che il problema non lo riguardi affatto, ma con il passare degli anni la prospettiva tende a cambiare parecchio e la difficoltà nel mettere a fuoco da vicino diventa una questione molto concreta.

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Come funzionano gli occhiali che cambiano correzione da soli

Per capire il meccanismo basta pensare a una situazione quotidiana. Qualcuno sta leggendo qualcosa sul telefono in stazione o in aeroporto e a un certo punto alza gli occhi per controllare il tabellone delle partenze. In quel momento la montatura rileva il movimento degli occhi e le lenti tornano alla correzione per la distanza, in modo del tutto automatico. Quando lo sguardo si riabbassa sullo schermo, il processo si inverte e la correzione si adatta di nuovo alla visione da vicino.

IXI ha mostrato per la prima volta le sue lenti in funzione al CES 2026, la grande fiera dell’elettronica di consumo, e adesso ha condiviso nuovi dettagli su come funziona effettivamente la tecnologia. C’è però una precisazione importante che arriva direttamente dall’azienda, che specifica come il prodotto sia ancora in fase di sviluppo. Al momento quindi si parla di un progetto in lavorazione e non di un paio di occhiali già pronto per finire sul naso dei consumatori.

Cristalli liquidi al posto delle zone della lente progressiva

Il cuore del sistema è uno strato di cristalli liquidi inserito all’interno delle lenti. Un segnale elettrico ne modifica le proprietà ottiche e così la correzione può cambiare sulla stessa identica superficie, senza dover passare da una porzione all’altra della lente. È qui che sta la differenza più netta rispetto alle soluzioni che molti portatori di occhiali conoscono già.

Con una lente progressiva tradizionale, infatti, si utilizzano zone diverse a seconda della distanza a cui si guarda. La parte alta è dedicata alla visione da lontano mentre quella bassa serve per leggere, e per quanto il risultato possa essere buono l’occhio deve comunque cercare il punto giusto della lente. Sulla carta l’approccio di IXI dovrebbe risultare decisamente migliore, perché l’intera lente si adatta alla situazione invece di chiedere a chi la indossa di adattarsi a lei.

L’obiettivo del progetto è rendere questo passaggio completamente automatico, ma resta un dubbio piuttosto naturale quando si parla di un oggetto che ha bisogno di energia per funzionare, ovvero cosa accade quando la batteria si scarica. L’azienda ha previsto anche questo scenario. Una volta esaurita la carica, le lenti tornano alla correzione di base, che normalmente è quella per la visione da lontano.

Fonte: TecnoAndroid