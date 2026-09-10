Un pesce che cammina come un gambero è stato filmato nel Mar Cinese

Dal fondale del Mar Cinese Meridionale arriva una delle immagini più curiose degli ultimi tempi, quella di un pesce che cammina muovendosi come farebbe un gambero, con zampette apparenti che lo spingono avanti, indietro e persino di lato. È la prima volta che un comportamento del genere viene documentato con tanta chiarezza, e il filmato ha subito attirato l’attenzione di chi si occupa di fauna abissale. Non un nuoto, non una planata sopra il sedimento, ma proprio una camminata sul fondo, con quel passo laterale che ricorda più un crostaceo che un animale con branchie e pinne.

L’aspetto che colpisce di più è la libertà di movimento. Molti pesci che si appoggiano al substrato riescono a spostarsi solo in una direzione, in genere avanti, oppure a sollevarsi con un colpo di coda quando si sentono minacciati. Qui invece la sequenza mostra un repertorio più ampio, quasi da granchio, con la capacità di indietreggiare e di traslare sui lati senza dover girare il corpo. Un dettaglio piccolo, in apparenza, che però racconta parecchio su quanto sia articolata la vita nelle profondità.

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Un pesce che si comporta da gambero

Le pinne, in questo caso, funzionano più come arti che come superfici per spingere l’acqua. Il risultato è quello che gli occhi vedono nel video, un animale che sembra scuriosare sul fondale a piccoli passi, con movimenti misurati, come se stesse esplorando il terreno anziché attraversare la colonna d’acqua. Il paragone con il gambero non è casuale, perché il ritmo dell’andatura e la postura raccolta rimandano davvero a un crostaceo intento a cercare cibo tra i sedimenti.

Comportamenti come questo, nelle acque profonde, restano difficili da osservare per un motivo semplice. Servono mezzi capaci di scendere in basso, restare stabili e riprendere senza disturbare l’animale, e per decenni una combinazione simile è stata rara. Registrare una camminata sul fondale con tutte le direzioni possibili significa aver avuto la fortuna di trovarsi nel punto giusto con lo strumento giusto, e con l’animale abbastanza tranquillo da non fuggire.

I sommergibili moderni cambiano le regole del gioco

Proprio qui entra in scena la tecnologia. I sommergibili di ultima generazione hanno alzato parecchio l’asticella, sia in termini di profondità raggiungibile sia per la qualità delle riprese, e questo apre scenari che fino a poco tempo fa erano quasi teorici. Telecamere più sensibili, propulsione più delicata, maggiore autonomia sotto la superficie, tutti elementi che permettono di osservare la fauna abissale nel suo ambiente senza trasformarla in un soggetto spaventato che scappa via appena si accende una luce.

La conseguenza è facile da immaginare. Filmati come quello del pesce camminatore del Mar Cinese Meridionale sono destinati a diventare più frequenti, perché ogni immersione ben attrezzata è una possibilità concreta di documentare stranezze rimaste finora invisibili. Le profondità marine continuano a essere una delle porzioni meno conosciute del pianeta, e ogni scorcio nuovo aggiunge un tassello a un quadro ancora largamente incompleto.

Nel frattempo il video circola e continua a stupire, perché mostra qualcosa che sfugge alle categorie mentali abituali. Un pesce non dovrebbe camminare all’indietro, e nemmeno di lato, eppure eccolo lì che lo fa con la naturalezza di chi non ha mai avuto bisogno del permesso di nessuno. Il Mar Cinese Meridionale ha restituito la prima documentazione di questa andatura a tre direzioni, e le immagini parlano da sole.