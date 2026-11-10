Uber Parking: prenotare il posto auto dall’app grazie a SpotHero

Uber allarga il proprio raggio d’azione e approda nel mondo della sosta con Uber Parking, una nuova funzionalità integrata nell’app di Uber che permette di cercare un parcheggio, confrontare offerte e disponibilità e prenotare il posto auto direttamente dallo smartphone. La piattaforma, conosciuta soprattutto per le corse con conducente, va così oltre il suo servizio più noto e si rivolge anche a chi preferisce mettersi al volante e ha bisogno di sapere in anticipo dove lasciare la macchina una volta arrivato a destinazione.

Dietro questa novità c’è un nome ben preciso. Dal punto di vista tecnico Uber Parking nasce infatti dall’integrazione di SpotHero, una piattaforma specializzata proprio nella ricerca e nella prenotazione di posti auto che Uber aveva acquisito a febbraio. L’operazione ha quindi preso forma in tempi piuttosto rapidi, e le competenze di SpotHero sono confluite all’interno dell’applicazione principale invece di restare confinate in un servizio separato. Per chi usa già Uber questo significa ritrovare tutto nello stesso ambiente, senza dover scaricare altro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona Uber Parking nell’app

Per il momento la funzione non è disponibile ovunque. Uber Parking risulta abilitato soltanto nelle grandi città degli Stati Uniti, quindi chi vive altrove dovrà pazientare prima di poterla provare. Nei territori in cui è attivo però l’accesso è davvero immediato. Basta aprire l’app e toccare la nuova icona dedicata, che compare direttamente nella pagina iniziale insieme alle altre opzioni già presenti.

Da lì il percorso è lineare. Si inserisce l’indirizzo di destinazione e l’applicazione restituisce una mappa interattiva con tutte le strutture disponibili nelle vicinanze del punto scelto. Non si tratta di un semplice elenco di indirizzi, perché ogni parcheggio segnalato porta con sé una serie di informazioni utili a orientarsi prima di decidere dove fermarsi.

Prezzi, tipologie e servizi extra a colpo d’occhio

La mappa mostra innanzitutto i prezzi, così da poter mettere a confronto le diverse soluzioni senza sorprese all’arrivo. Accanto alle tariffe compaiono i dettagli sulla tipologia di struttura, per esempio se il parcheggio è coperto oppure scoperto, se l’accesso è diretto o se invece è previsto il lascito delle chiavi in auto. A tutto questo si aggiungono gli eventuali servizi extra offerti dai singoli gestori. L’obiettivo è permettere a ciascun utente di individuare l’opzione più adatta alle proprie esigenze, che si tratti di risparmiare qualche dollaro o di trovare un posto al riparo per la propria vettura.

Il vantaggio principale sta nel fatto che l’intera procedura si svolge in un unico posto. Con Uber Parking si può trovare un posto auto, riservarlo e pagarlo nelle città selezionate senza mai uscire dall’app di Uber, sfruttando proprio l’esperienza maturata da SpotHero in questo settore. È questa la formula con cui la società ha presentato ufficialmente il nuovo servizio, alimentato dalla tecnologia della piattaforma acquisita all’inizio dell’anno e pensato per gestire ricerca, prenotazione e pagamento della sosta direttamente dallo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid