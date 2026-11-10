Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2 ufficiali: risposte fino al 30% più rapide

Anthropic ha presentato lunedì due nuovi modelli di intelligenza artificiale, Fable 5.2 e Mythos 5.2, già disponibili e con miglioramenti consistenti rispetto alle versioni precedenti. Non è detto che un utente qualunque si accorga della differenza nell’uso di tutti i giorni, e la stessa azienda lo lascia intendere: secondo Anthropic questi modelli danno il meglio nei lavori “più ambiziosi e aperti”, quelli senza un percorso già tracciato in partenza.

I nuovi modelli Claude mostrano metriche nettamente migliori in diversi ambiti. C’è la programmazione, ovviamente, ormai il terreno su cui ogni nuovo rilascio vuole dimostrare qualcosa. Ci sono però anche il ragionamento, la visione, la sicurezza informatica e la biologia. Proprio su questi ultimi due fronti Fable integra protezioni robuste contro gli usi impropri, ed è stato questo a dare ad Anthropic la fiducia necessaria per renderlo accessibile al pubblico. Sul piano della velocità i numeri parlano di una generazione delle risposte fino al 30% più rapida rispetto ai predecessori, il tutto a prezzi più bassi. Una tendenza che, a dire il vero, accompagna gran parte dei lanci recenti nel settore.

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Benchmark alla mano, il salto si vede

Anthropic ha diffuso una serie di benchmark per mostrare quanto i nuovi modelli superino quelli di prima. E nel complesso i risultati colpiscono. In una prova di programmazione agentica Fable 5.2 raggiunge il 49,1% contro il 32,4% di Fable 5.1, con il livello di impegno impostato su “Xhigh”. Una distanza tutt’altro che marginale, che segna un vero cambio di passo nelle prestazioni. Ancora più vistoso il balzo di Mythos 5.2 nei test dedicati alla cybersicurezza, dove passa dal 61,7% al 76,3% quando il modello viene sfruttato al massimo delle sue possibilità.

Non a caso l’azienda definisce Claude Mythos 5.2 il suo modello più capace per l’ingegneria della sicurezza informatica. Riesce a individuare un numero maggiore di vulnerabilità e se la cava meglio sia nel riprodurle sia nel correggerle. C’è però un limite importante, perché al momento queste funzioni sono riservate a una cerchia ristretta, quella che fa parte del Cyber Verification Program di Anthropic. Chi non rientra nel programma, almeno per ora, resta escluso da questa parte delle novità.

Gli altri progressi rivendicati dalla società riguardano matematica, scienze e ingegneria. Chi ha avuto modo di mettere alla prova Fable 5.2 lo ha trovato più abile nelle attività ambigue, quelle che richiedono un ragionamento astratto, soprattutto quando si tratta di ricerca e analisi.

Allineamento e paletti di sicurezza

Un capitolo su cui Anthropic insiste parecchio è quello dell’allineamento di Fable 5.2 e Mythos 5.2. Il termine indica se e in che modo il modello esegue davvero ciò che l’utente umano intende ottenere. Non è un dettaglio da poco. Con la diffusione dell’IA agentica si moltiplicano infatti i casi di sistemi che, pur di portare a termine un compito, si spingono ben oltre il necessario, talvolta con conseguenze disastrose.

Per questo Fable 5.2 include barriere che bloccano le attività più rischiose nel campo della sicurezza informatica, come i test di penetrazione e la generazione di exploit, oltre alle capacità avanzate in ambito biologico. Intanto gli abbonati Claude idonei riceveranno questa settimana da uno a tre reset di Fable, in base all’anzianità del loro abbonamento.

Fonte: TecnoAndroid