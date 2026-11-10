Masripithecus, la scimmia egiziana che mette in dubbio le origini

Un fossile di scimmia vecchio circa 18 milioni di anni, riportato alla luce in Egitto, mette in discussione una delle idee più radicate della paleontologia, cioè che gli antenati delle grandi scimmie moderne, esseri umani compresi, siano comparsi nell’Africa orientale. La nuova specie si chiama Masripithecus moghraensis e secondo i ricercatori potrebbe spostare molto più a nord un capitolo cruciale della nostra storia evolutiva.

I resti provengono da Wadi Moghra, un sito fossilifero ben noto nel nord del Paese, e risalgono a un periodo compreso tra 17 e 18 milioni di anni fa, nel pieno del Miocene inferiore. Si tratta della prima scimmia antropomorfa fossile mai identificata con certezza nel Nord Africa. Lo studio è stato pubblicato il 26 marzo 2026 sulla rivista Science da un gruppo internazionale composto da studiosi del Centro di Paleontologia dei Vertebrati dell’Università di Mansoura e dell’Università della California del Sud.

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Una mandibola robusta e una dieta sorprendentemente flessibile

Per decenni gli scienziati hanno pensato che le prime scimmie antropomorfe vivessero soprattutto nelle regioni più meridionali del continente. Nei siti nordafricani del Miocene inferiore erano emersi resti di antiche scimmie, ma mai prove sicure della presenza di ominoidi nello stesso periodo. Un vuoto che ha finito per orientare le teorie dominanti. “Abbiamo passato cinque anni a cercare un fossile di questo tipo perché, osservando da vicino l’albero genealogico delle prime scimmie antropomorfe, è evidente che manca qualcosa. E il Nord Africa custodisce quel pezzo mancante”, ha spiegato Hesham Sallam, paleontologo dell’Università di Mansoura e autore senior della ricerca.

I reperti sono stati trovati durante le spedizioni del 2023 e del 2024. Il nome del genere unisce Masr, il termine arabo per indicare l’Egitto, al greco píthēkos, che significa scimmia, mentre quello della specie rende omaggio al luogo della scoperta. Del Masripithecus è stata recuperata soltanto parte della mandibola, eppure basta a rivelare una combinazione di caratteri insolita. La mascella è particolarmente robusta, con canini e premolari molto grandi e molari dalle superfici arrotondate e fortemente texturizzate. Secondo Shorouq Al Ashqar, prima autrice dello studio, questi tratti indicano un animale adattato alla versatilità, con una dieta basata soprattutto sulla frutta ma capace di lavorare cibi più duri come noci o semi quando serviva. Una flessibilità preziosa in un’epoca in cui i cambiamenti climatici rendevano le stagioni sempre più marcate tra Africa settentrionale e Arabia, con risorse alimentari che variavano nel corso dell’anno.

L’albero genealogico delle scimmie va ridisegnato

Il dato più sorprendente è arrivato dall’analisi delle parentele. Il Masripithecus moghraensis risulta più vicino alle scimmie antropomorfe viventi di qualsiasi specie nota del Miocene inferiore dell’Africa orientale. Per arrivare a questa conclusione il gruppo ha usato metodi statistici bayesiani, combinando dati anatomici di specie estinte e attuali, informazioni genetiche sulle specie viventi e l’età geologica dei reperti. Il quadro che ne esce riguarda le origini degli Hominoidea moderni, il gruppo che comprende l’ultimo antenato comune di tutte le grandi scimmie viventi e i suoi discendenti, cioè gibboni, oranghi, gorilla, scimpanzé ed esseri umani.

Ulteriori analisi sulla distribuzione degli animali antichi indicano proprio il Nord Africa e il Medio Oriente come la culla più probabile di quell’antenato, vissuto tra circa 23 e 16 milioni di anni fa. Una posizione strategica, visto che allora le placche africana e arabica si spingevano verso nord avvicinandosi alla collisione finale con l’Asia, mentre l’innalzamento e l’abbassamento dei mari riducevano a tratti i bracci d’acqua tra le terre emerse, facilitando gli spostamenti verso l’Eurasia. La presenza del fossile egiziano suggerisce che queste scimmie si stessero già differenziando nella regione prima di espandersi in Europa e in Asia.

Erik Seiffert, paleontologo dell’Università della California del Sud e coautore, ha ammesso di aver sempre ritenuto probabile un’origine nell’Africa orientale, idea che ora la scoperta e le nuove analisi mettono seriamente in discussione. Ha anche precisato che questo scenario non dipende dal Masripithecus, pur essendo del tutto coerente con esso. I ricercatori non sostengono infatti che si tratti di un antenato diretto dell’uomo e nemmeno, necessariamente, delle scimmie attuali. La sua posizione nell’albero evolutivo offre però indizi sull’area in cui la linea ancestrale potrebbe essersi formata. Restano comunque molte domande aperte sull’aspetto complessivo dell’animale, sulle sue dimensioni, sul modo di muoversi e sul comportamento, e solo nuovi fossili potranno restituire un’immagine più completa di questa antica specie.

Fonte: TecnoAndroid