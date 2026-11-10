Galaxy Watch 8 riceve One UI 9 Watch stabile, anche senza beta

Samsung ha avviato la distribuzione della versione stabile di One UI 9 Watch su Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic, che diventano così i primi smartwatch delle generazioni precedenti a ricevere il nuovo software basato su Wear OS 7. Per chi possiede uno di questi due modelli si tratta di un passaggio atteso da settimane, perché fino a oggi la nuova interfaccia era rimasta un’esclusiva dei dispositivi più recenti della casa coreana.

Il motivo è abbastanza semplice. Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2 hanno ricevuto One UI 9 Watch direttamente al momento del lancio e quindi sono arrivati sul mercato con il software già installato. Per gli orologi usciti in precedenza la strada è stata diversa, visto che bisognava attendere la chiusura della fase di test prima di vedere comparire l’aggiornamento definitivo. Ora quella fase sembra essersi conclusa e Galaxy Watch 8 apre la fila dei modelli meno recenti destinati ad allinearsi alla nuova piattaforma.

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Il rilascio parte dalla Corea del Sud

Come spesso accade con i firmware di Samsung, la distribuzione ha preso il via dalla Corea del Sud, dopo circa due mesi di attesa. Le prime conferme non sono arrivate da annunci ufficiali ma dagli stessi possessori degli orologi, che hanno iniziato a segnalare la disponibilità del pacchetto sui social network. Una dinamica piuttosto tipica, che di solito anticipa l’estensione graduale del rilascio ad altri mercati.

L’aspetto più interessante riguarda proprio chi sta ricevendo il nuovo software. Le segnalazioni arrivano sia dagli iscritti al programma beta, partito ad agosto, sia dagli utenti che non avevano mai toccato le versioni di prova e utilizzavano ancora la release stabile precedente. Praticamente non serve aver partecipato ai test per ottenere One UI 9 Watch e il firmware definitivo raggiunge anche chi ha preferito restare sulla versione consolidata, senza correre i rischi legati ai software ancora in sviluppo.

Per molti utenti è una notizia tutt’altro che secondaria. Le beta attirano soprattutto gli appassionati, mentre la maggior parte delle persone usa lo smartwatch nella vita di tutti i giorni e preferisce aspettare una versione stabile. Ed è esattamente questa la release che sta arrivando adesso su Galaxy Watch 8 e sul modello Classic.

Firmware, dimensioni del pacchetto e patch di sicurezza

Dagli screenshot pubblicati online emergono anche alcuni dettagli tecnici utili per riconoscere l’aggiornamento. Su Galaxy Watch 8 la versione distribuita è identificata dalle sigle L320XXU2BZJ7 e L320OXM2BZJ7, un riferimento comodo per capire se sul proprio orologio è arrivato proprio questo firmware e non un pacchetto diverso.

Il peso non è affatto trascurabile. Chi parte da una versione stabile deve scaricare un file di circa 2 GB, una dimensione che conferma la portata del salto verso Wear OS 7 e la nuova interfaccia. Meglio quindi assicurarsi di avere una connessione affidabile e una carica sufficiente prima di avviare il download, così da evitare interruzioni durante l’installazione.

Fonte: TecnoAndroid