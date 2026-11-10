Google Antigravity, arriva Knowledge Work per chi non programma

Google Antigravity si apre al lavoro che con il codice non ha molto a che fare. A pochi giorni dal corposo aggiornamento della settimana scorsa, la piattaforma sta ricevendo una nuova esperienza d’uso chiamata Knowledge Work, pensata per chi passa le giornate tra ricerche, numeri, documenti e presentazioni più che tra righe di programmazione.

Antigravity era nato con un’impronta decisamente orientata agli sviluppatori. Col tempo però Google si è accorta che le persone, compresi i suoi stessi dipendenti, lo stavano usando per “molto più del codice”. Accanto all’ingegneria del software, una fetta sempre più ampia delle sessioni quotidiane ruota attorno a ricerche approfondite, analisi dei dati, stesura di documenti e slide, prototipi di design e automazione delle attività di tutti i giorni.

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I numeri condivisi dall’azienda rendono bene l’idea. Decine di migliaia di dipendenti Google che non si occupano di sviluppo software si affidano ogni settimana allo strumento insieme agli ingegneri per portare a termine il proprio lavoro. Si parla di persone che lavorano nelle vendite, nella finanza, nell’ufficio legale, nel prodotto, nel design, nella ricerca, nel marketing e nelle operations.

Google Antigravity: stesso agente, interfaccia diversa

La nuova modalità Knowledge Work non sostituisce nulla ma si affianca all’interfaccia Software Engineering già esistente. L’agente che lavora dietro le quinte resta identico, con pieno accesso ai modelli di frontiera, ai file locali, ai plugin, alle skill, alle regole, agli agenti personalizzati e ai server MCP. A cambiare è il modo in cui tutto questo viene presentato a chi lo usa.

Il primo intervento riguarda progetti e cartelle. In modalità sviluppo, sui repository Git compare la scelta tra Local e New worktree, insieme ai selettori dei branch, ai controlli GitHub e al pulsante Open in IDE, mentre i fork possono puntare a un nuovo worktree. Con Knowledge Work invece tutto gira direttamente nelle cartelle del progetto senza richieste legate a worktree o branch, i comandi GitHub e Open in IDE spariscono e i fork restano nella cartella corrente tramite l’opzione Fork conversation in this folder.

Anche la conversazione si fa più pulita. La vista Software Engineering conserva i gruppi espandibili “Worked for”, le differenze di codice in linea, il conteggio delle righe e le schede dei subagenti, con richieste di autorizzazione che includono gli editor delle regole sui comandi. In Knowledge Work compare soltanto una riga di avanzamento in tempo reale che scompare non appena la risposta è completa, così l’attenzione resta sulle risposte e sugli artefatti prodotti. Le richieste di permesso, poi, arrivano sotto forma di riepiloghi in linguaggio semplice.

Pannelli, personalizzazioni e impostazioni più snelli

Il pannello Overview cambia parecchio. Nella versione per sviluppatori mostra le righe Review, Files, Terminal ed Extensions, il menu Customize Sections e le sezioni dedicate a Subagents, Background Tasks, Goals, Documents, Artifacts, Links, Modified Files e Uploads. Con Knowledge Work rimane nascosto finché la conversazione non genera un risultato, elimina Review, Terminal e Customize Sections, rinomina l’albero dei file in Folders e si concentra su Documents, Artifacts, Links, Uploads e Background Tasks.

Nella scheda Installed delle personalizzazioni la modalità classica elenca Plugins, Skills & Rules, Custom Agents e MCP Servers. La nuova esperienza mostra solo i plugin, anche se skill, regole, agenti personalizzati e strumenti MCP già installati continuano a funzionare in background.

Stesso discorso per le impostazioni. In Software Engineering le sottosezioni pensate per gli sviluppatori, cioè Terminal, Workspaces e Labs, sono visibili insieme alle regole di autorizzazione dettagliate. Knowledge Work le sposta dietro la voce Advanced Settings, raggiungibile dalla sezione General e dalle impostazioni del progetto, e nasconde sia l’interruttore Conversation Steps nella sezione Appearance sia l’anteprima della sintassi del codice.

Per attivare la nuova esperienza di Google Antigravity basta aprire le impostazioni, entrare nella sezione General e scegliere la voce Interface Layout. Al primo avvio è previsto anche un nuovo percorso di onboarding.

Fonte: TecnoAndroid