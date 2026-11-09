Range Rover Evoque e Velar, stop nel 2027: al loro posto la GT

La gamma Range Rover si prepara a cambiare volto in modo profondo e a farne le spese saranno due modelli che per anni hanno rappresentato la via più accessibile per entrare nel mondo del marchio britannico. Range Rover Evoque e Range Rover Velar usciranno di scena senza un erede diretto, con la produzione destinata a chiudersi a metà del 2027. Il futuro della casa sarà sempre più esclusivo e orientato al lusso, e il nuovo punto di partenza della famiglia sarà affidato alla Range Rover GT.

La decisione rientra in una trasformazione strategica più ampia portata avanti da JLR, che punta a ridefinire il posizionamento di ciascuno dei suoi marchi. Lo stop alle linee di montaggio però non coinciderà con la scomparsa immediata dalle concessionarie. I due SUV resteranno infatti in vendita fino alla fine dell’anno in alcuni mercati selezionati, quelli in cui le richieste continuano a essere consistenti.

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Cosa succede negli stabilimenti di Solihull e Halewood

A fare chiarezza è stata la stessa JLR con una nota che riguarda anche la riorganizzazione degli impianti. “Sia la Range Rover Velar sia la Range Rover Evoque continueranno a essere commercializzate per tutto il 2027 in alcuni mercati selezionati a livello globale, nei quali la domanda rimane sostenuta” ha spiegato l’azienda, aggiungendo che la produzione dei due modelli terminerà a metà del 2027 in linea con il naturale ciclo di vita dei prodotti, mentre le fabbriche del gruppo si preparano alla prossima generazione di veicoli. Lo stabilimento di Solihull continuerà a dedicarsi a Range Rover, Range Rover Sport e alla futura Jaguar Type 01. Quello di Halewood verrà invece riconvertito per costruire la nuova Range Rover GT e un nuovo modello della famiglia Defender.

Per due vetture che hanno contribuito a consolidare la presenza del marchio nel mercato dei SUV premium si tratta di un passaggio tutt’altro che marginale. La Evoque in particolare è stata per lungo tempo una delle principali porte d’accesso alla galassia Range Rover. La Velar, presentata nel 2017 e aggiornata nel 2023, si è invece fatta notare per uno stile più raffinato e minimalista. Al loro posto arriverà un’auto completamente diversa per impostazione, ambizioni e fascia di prezzo.

Range Rover GT, il nuovo ingresso in gamma supera i 100.000 euro

Con la Range Rover GT il concetto stesso di modello d’accesso cambia in modo sensibile. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno alle 90.000 sterline, cioè oltre 100.000 euro, prima di eventuali differenze dovute a tasse e listini italiani. Non sarà dunque un’alternativa economica alle due uscenti ma una proposta decisamente più esclusiva. La vettura reinterpreta la formula della Gran Turismo in chiave moderna, con una carrozzeria dalle proporzioni filanti e una silhouette che ricorda quella di una coupé.

Anche sul piano tecnologico il nuovo arrivo avrà un peso notevole. Sarà infatti la prima Range Rover completamente elettrica nata sulla nuova piattaforma EMA, un’architettura pensata per accogliere motorizzazioni a batteria. Al debutto la GT sarà disponibile solo in versione 100% elettrica, mentre in un secondo momento è previsto l’arrivo di ulteriori soluzioni ibride. A costruirla sarà proprio l’impianto britannico di Halewood, lo stesso che oggi si occupa di Evoque e Discovery Sport.

Sul fronte commerciale il riassetto riflette la strategia House of Brands di Jaguar Land Rover. Range Rover si concentrerà sempre di più sul lusso, mentre Defender e Discovery avranno il compito di coprire altre esigenze e altre fasce di mercato. Con questa trasformazione la gamma Range Rover si ridurrà a tre modelli principali, ovvero Range Rover GT, Range Rover Sport e Range Rover.

Fonte: TecnoAndroid