Che fine ha fatto il Trump Phone? È una domanda che circola ormai da mesi negli ambienti tecnologici statunitensi e che, a oggi, resta priva di una risposta concreta. Lo smartphone T1, annunciato con toni ambiziosi da Trump Mobile, ha infatti mancato l’ennesima finestra di lancio promessa, alimentando dubbi e perplessità tra osservatori e potenziali acquirenti.

Quella che doveva essere una nuova proposta nel panorama mobile americano si è progressivamente trasformata in un caso emblematico di promesse disattese. A distanza di oltre tre mesi dalla prima data di rilascio mancata, la situazione non solo non si è sbloccata, ma appare addirittura più confusa.

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Dall’annuncio iniziale alle prime promesse mancate

Il Trump Phone venne annunciato ufficialmente nel giugno scorso, con un calendario apparentemente chiaro: il debutto commerciale era previsto tra agosto e settembre. Un orizzonte temporale ravvicinato, che lasciava intendere uno sviluppo già avanzato del prodotto. Col passare delle settimane, però, le certezze hanno iniziato a sgretolarsi. Il sito ufficiale di Trump Mobile ha progressivamente modificato la comunicazione, passando da date precise a una formula decisamente più vaga: “entro la fine dell’anno”. Una scelta che ha dato l’impressione di voler guadagnare tempo, evitando ulteriori smentite pubbliche. Con l’arrivo del 2026, quella promessa è diventata però automaticamente obsoleta. Il riferimento temporale presente sul sito continua a esistere, ma si riferisce ormai a un anno che si è già chiuso senza che il dispositivo abbia mai visto il mercato.

Il caso della versione gold T1 Phone 8002

Nel frattempo, Trump Mobile ha continuato a citare la versione gold del T1 Phone 8002, spostando più volte l’obiettivo del rilascio. Almeno formalmente, l’azienda ha sempre indicato nuove scadenze, salvo poi lasciarle scivolare nel silenzio. Questo continuo rimpallo di date ha contribuito a creare un clima di incertezza strutturale, dove l’impressione dominante è che il progetto non sia mai realmente entrato in una fase produttiva stabile.

La spiegazione ufficiale e i dubbi del Financial Times

A provare a fare chiarezza è intervenuto il Financial Times, che ha contattato direttamente il servizio clienti di Trump Mobile. La risposta fornita ha chiamato in causa lo shutdown del governo americano, indicato come causa dei ritardi nelle consegne e nelle autorizzazioni. Se questa versione fosse corretta, il problema principale riguarderebbe la mancata certificazione FCC (Federal Communications Commission), passaggio obbligatorio per la commercializzazione di qualsiasi smartphone negli Stati Uniti.

Tuttavia, questa spiegazione solleva più di un dubbio. Altri dispositivi lanciati nello stesso periodo — e sottoposti alle medesime procedure burocratiche — sono riusciti comunque ad arrivare sul mercato. Perché il Trump Phone no?